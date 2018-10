Les Bourses chinoises clôturent en baisse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé la journée de lundi en baisse, dans un contexte économique international obscurci par les tensions commerciales sino-américaines et les tensions autour de l'Arabie Saoudite et de la Réserve fédérale américaine.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 1,38% (356,43 points), à 25.445,06 points.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a quant à lui perdu 1,49% (38,81 points), à 2.568,10 points, tout comme celui de Shenzhen, qui a reflué de 1,18% (15,28 points), à 1.281,08 points.

"Les investisseurs se demandent encore si les indices américains vont rebondir dans un futur proche", a déclaré Zhang Gang, analyste chez Central China Securities.

"Les questions fondamentales qui obsèdent les investisseurs - une moindre propension au risque au niveau mondial et une économie chinoise qui ralentit - demeurent", a relevé de son côté Ken Chen, analyste de KGI Securities Co à Shanghai, pour l'agence Bloomberg. "Le marché ne se reprendra que si ces problèmes sont résolus et cela nécessitera plus que des promesses verbales", a-t-il ajouté.

Le président du gendarme boursier chinois (CSRC), Liu Shiyu, a promis de protéger les intérêts des investisseurs lors d'une réunion avec des gestionnaires de fonds spéculatifs et des investisseurs, dimanche.

"C'est pourquoi le marché a été dans le vert dans la matinée. Mais (l'engagement) a été stoppé au stade des intentions sans action tangible. Le marché doit voir des politiques positives continues pour rebondir", a ajouté Zhang Gang.

L'industrie automobile a été en tête des pertes. SAIC Motor, coté à Shanghai, a lâché 4,90% à 27,00 yuans et Changan Automobile, coté à Shenzhen, 7,70% à 5,99 yuans.

Les pétrolières ont aussi souffert: PetroChina a perdu 0,90% à 8,83 yuans et Sinopec 0,61% à 6,48 yuans.

Le secteur des médias a aussi été à la peine. Xinhuanet est descendu de 5,71% à 15,70 yuans et People.cn 3,44% à 6,45 yuans.

A Hong Kong, Tencent Holdings Ltd. a abandonné 1,9%.

Vendredi, les Bourses chinoises avaient amorcé un rebond après avoir chuté la veille dans le sillage de Wall Street.

À l'image des places chinoises, la Bourse de Tokyo a vu son indice phare, le Nikkei, se replier lundi de 1,87%.

L'action du groupe SoftBank a notamment chuté de 7,26%, en raison de craintes liées aux relations financières entre ce mastodonte des télécoms et l'Arabie Saoudite, empêtrée dans l'affaire de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Également en cause dans ce reflux: des informations de presse confirmant une hausse de la TVA japonaise et des déclarations du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, qui a conditionné un éventuel accord commercial bilatéral à l'inclusion d'une clause prévenant les dévaluations compétitives.

afp/rp