Les Bourses chinoises clôturent en fort repli

Shanghai (awp/afp) - Les Bourses de Chine continentale ont terminé en fort repli lundi sur fond d'épidémie de Covid-19, après l'échec d'un gigantesque plan de relance économique au Congrès américain.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a chuté lourdement de 4,86% en clôture à 21'696,13 points. La Bourse de Shanghai a terminé en baisse de 3,11% à 2789,25 points et celle de Shenzhen en repli de 4,26% à 1631,88 points.

L'impact économique de la pandémie de Covid-19, dont le bilan dépasse les 14'000 morts dans le monde, fait tanguer les marchés mondiaux.

Malgré d'intenses négociations, la Maison Blanche, les républicains et les démocrates du Congrès n'ont pas su s'accorder dimanche pour parvenir à un premier vote, très attendu, sur un gigantesque plan de soutien à l'économie américaine. Le projet de loi visait à mobiliser jusqu'à près de 2000 milliards de dollars.

"Les marchés chinois étaient déjà au plus bas", fortement secoués depuis le début du mois par les incertitudes liées à la pandémie, relève Yang Delong, économiste pour la société de courtage First Seafront Fund.

Mais l'absence d'accord au Sénat pour un plan de relance aux Etats-Unis "a pesé sur le moral des investisseurs" en Chine, selon M. Yang.

Partie de Chine, l'épidémie a mis le pays quasi à l'arrêt en février et durement affecté son économie: la production industrielle s'est contractée pour la première fois en trois décennies, les ventes au détail ont plongé et l'activité manufacturière est tombée à son plus bas niveau historique.

Résultat: le PIB devrait reculer au premier trimestre, fait sans précédent.

La banque centrale chinoise a toutefois assuré dimanche être en relation avec son homologue américaine, la Réserve fédérale (Fed), et le Fonds monétaire international (FMI) pour savoir quelle politique suivre en vue d'amortir le choc de la pandémie.

afp/jh