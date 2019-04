Les Bourses chinoises clôturent en hausse, optimisme sur les négociations

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé en hausse mercredi, sur fond d'optimisme quant à un possible accord entre la Chine et les Etats-Unis pour mettre fin à leurs différends commerciaux et d'indicateurs économiques encourageants.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a terminé sur une progression de 1,22% à 29'986,39 points. Il s'agit du septième jour de hausse consécutif.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a clôturé sur un bond de 1,24% à 3216,30 points et celui la Bourse de Shenzhen, deuxième du pays, de 0,82% à 1772,09 points.

afp/buc