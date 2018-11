Les Bourses chinoises clôturent en ordre dispersé

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Shanghai et Shenzhen ont clôturé en baisse jeudi, contrairement à Hong Kong, les investisseurs jugeant que la nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants dissuaderait le président Trump de promouvoir de nouvelles mesures susceptibles d'alimenter l'inflation.

À Hong Kong, l'indice composite Hang Seng a pris 80,03 points, soit 0,31% à 26.227,72 points.

Les indices composites des Bourses de Shanghai et Shenzhen ont en revanche confirmé la tendance baissière observée depuis le début de la semaine.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a ainsi perdu 0,22%, soit 5,71 points à 2.635,63 points.

Celui de Shenzhen a cédé 6,39 points, soit 0,48% à 1.333,98 points.

L'attention se tournait désormais vers la clôture de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) en fin de journée, son projet de relever les taux d'intérêt étant suivi avec attention à la lumière des résultats des élections de mi-mandat, qui ont vu les démocrates remporter la majorité à la Chambre des représentants.

Cependant, les analystes ne s'attendent pas à ce que la Fed modifie sa perspective de court terme sur l'économie, selon Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics: "Le tableau économique n'a pas changé de manière significative depuis la réunion de septembre, en dépit des fluctuations des marchés boursiers".

Du côté des valeurs de Hong Kong, les sociétés du secteur de l'énergie ont progressé avec les prix du pétrole, à la suite d'informations de presse indiquant que l'Opep compte à nouveau réduire sa production l'année prochaine.

CNOOC a bondi de 2,16% à 14,16 HKD, PetroChina a pris 1,34% à 6,05 HKD et Sinopec a progressé de 0,74% à 6,81 HKD.

En Chine continentale, la Banque industrielle et commerciale de Chine a clôturé en hausse de 0,18% à 5,53 yuans, la Banque de Chine a gagné 0,27% à 3,67 yuans, et Ping An Insurance a progressé de 0,27% à 66,30 yuans.

Mais un ralentissement des achats a pesé sur les autres actions, la société de promotion immobilière China Fortune Land Development perdant 0,66% à 22,63 yuans et le géant des télécoms ZTE perdant 0,97% à 19,40 yuans.

