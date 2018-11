Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen ont achevé la séance de mardi en ordre dispersé, dans l'attente des résultats des élections américaines de mi-mandat, cruciales pour la suite de la présidence Trump.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng a progressé de 0,72% (186,57 points) à 26'120,96 points.

Les indices composites des places de Shanghai (-6,07 points à 2659,36 points) et de Shenzhen (-4,81 points à 1346,19 points) ont en revanche décru, respectivement de 0,23% et de 0,36%.

Malgré le coup de fouet prodigué par des baisses d'impôts et des mesures de dérégulation destinées à dynamiser l'économie américaine, qui ont hissé les marchés boursiers à des niveaux record ces derniers mois, l'inquiétude grandit à propos du différend commercial avec la Chine qui s'éternise.

Par ailleurs, les "élections de mi-mandat amènent un risque juridique considérable pour les Républicains. Elles pourraient entamer la confiance des investisseurs, alors que les conclusions du procureur spécial Robert Mueller", chargé d'enquêter sur les soupçons de collusion avec le Kremlin, "arriveront très bientôt", a indiqué Stephen Innes, analyste chez Oanda.

Du côté des valeurs, Sun Hung Kai Properties a gagné 2,19% à 107,50 dollars de Hong Kong (HKD), le fabricant informatique Lenovo s'est apprécié de 2,61% à 5,50 HKD et l'équipementier télécom chinois ZTE a grimpé de 5,68% à 14,14 HKD.

Les sociétés du secteur de l'énergie ont gagné du terrain malgré la baisse du prix du pétrole. CNOOC a progressé de 2,81% à 13,90 HKD et PetroChina de 2,24% à 5,93 HKD.

La banque HSBC s'est appréciée de 0,84% à 66,05 HKD et le géant de l'assurance AIA a gagné 0,48% à 62,50 HKD.

En Chine continentale, les sociétés technologiques étaient à la fête, Zhongguancun et Zhangjiang High Tech bondissant chacune d'environ 10% à respectivement 7,25 yuans et 11,87 yuans, alors que le président Xi Jinping a annoncé la création d'un bureau dédié à la science et à l'innovation au sein de la Bourse de Shanghai.

Les géants pétroliers PetroChina et Sinopec ont quant à eux gagné 0,72% et 0,48% à 8,35 yuans et 6,35 yuans.

afp/buc