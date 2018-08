Les Bourses chinoises continuent à perdre du terrain

Hong Kong (awp/afp) - Les places boursières chinoises ont fini dans le rouge jeudi, dans le sillage de Wall Street la veille, ce malgré les annonces d'une possible détente dans les relations sino-américaines.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,82% (soit 223,53 points) à 27'100,06 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,66% (soit 18,07 points) à 2705,19 points. Celui de Shenzhen a lui aussi perdu 0,99% (soit 14,70 points) à 1467,12 points.

Les Bourses asiatiques n'ont pas échappées à la tendance baissière mondiale, liée aux inquiétudes sur la crise financière turque, même si les pertes ont été limitées par l'annonce de la reprise du dialogue commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

Le vice-ministre chinois du Commerce Wang Shouwen rencontrera dans quelques jours le sous-secrétaire américain au Trésor chargé des affaires internationales, David Malpass, à l'invitation des Etats-Unis.

Cette nouvelle de nature à remonter le moral des investisseurs a même permis à certaines places asiatiques de terminer dans le vert.

"Il est difficile de dire aujourd'hui comment ces discussions vont aboutir mais la recherche d'un compromis est un signal positif envoyé par les deux pays", a indiqué Makoto Sengoku, analyste marché à l'institut de recherche de Tokai Tokyo.

"S'ils étaient déterminés à se faire la guerre, ils ne se rencontreraient pas", a-t-il ajouté.

Après avoir imposé des taxes à l'importation de 25% sur les machines à laver, les panneaux solaires, l'acier et l'aluminium, soit déjà un total de 34 milliards de dollars de produits chinois, Washington doit taxer à partir du 23 août une série d'autres produits, pour une valeur de 16 milliards de dollars.

De leur côté, les autorités chinoises ont annoncé le 6 juillet des mesures de rétorsion sur 34 milliards de dollars d'importations américaines, notamment du porc et du soja, et ajouté le 8 août 16 milliards supplémentaires (comprenant le charbon, des instruments médicaux ou des déchets).

"Certains fonds doivent être en train d'acheter, profitant de la baisse et du passage de plusieurs sociétés en-dessous d'un certain niveau. Toutefois, je doute qu'une reprise puisse être suffisante pour soutenir les cours pendant cette période de crise," a indiqué Linus Yip, analyste de First Shanghai Securities, auprès de Bloomberg News.

"Les investisseurs avisés restent prudents malgré les derniers signes de dégel commercial entre la Chine et les Etats-Unis, qui vont revenir à la table des négociations. Il y a eu tellement de rebondissements auparavant qu'ils attendent plutôt de voir ce que ça va donner sur le long terme," a-t-il ajouté.

Les autorités de régulation boursière chinoises ont annoncé mercredi qu'elles allaient assouplir l'accès des investisseurs étrangers aux valeurs chinoises libellées en yuans à compter du 15 septembre.

Le secteur des boissons a souffert, le groupe de spiritueux Kweichow Moutai a perdu 2,17% à 648,44 yuans et son concurrent Wuliangye Yibin 3,44% à 61,15 yuans.

L'industrie automobile a également passé une mauvaise séance à Shanghai, SAIC Motor a abandonné 2,85% à 28,34 yuans et la société basée à Guanzhou GAC Group a perdu 0,87% à 10,24 yuans.

A Hong Kong, l'action Tencent a continué sa descente après l'annonce mercredi de profits en baisse de 2% par rapport à l'exercice précédent, un résultat que Bloomberg a pointé comme étant la première baisse de son histoire.

Le géant de l'immobilier Country Garden Holdings Co Ltd a gagné 2,93% à 11,24 dollars de Hong Kong (HKD).

