Les Bourses chinoises creusent leurs pertes, fragilisées par Apple

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont creusé leurs pertes jeudi, les valeurs technologiques réagissant à l'annonce par l'américain Apple d'une baisse de ses prévisions de résultats trimestriels, en raison du ralentissement économique en Chine.

Après son plongeon de 2,77% la veille, l'indice Hang Seng de la place de Hong Kong a reculé de 0,26%, ou 65,99 points, à 25.064,36 points à la clôture.

L'indice composite de la place de Shanghai a baissé de 0,93% pour se situer à 2.464,36 points, tandis que l'indice composite de Shenzhen a perdu 0,80%, ou 10,02 points, à 1.246,37 points.

En début de séance, les opérateurs ont profité de la chute des indices de la veille pour effectuer des achats à bon compte, mais la dynamique s'est essoufflée face aux nombreuses sources d'inquiétudes.

Les investisseurs restaient notamment préoccupés par le conflit commercial sino-américain et les déboires économiques de la Chine.

"Les opérateurs ne sont pas optimistes par rapport aux récentes données économiques faibles, ils attendent de nouveaux signaux", a commenté Qian Qimin, analyste du groupe Shenwan Hongyuan.

L'activité des manufactures chinoises s'est dégradée fin 2018, malgré une légère amélioration de la production, avait ainsi indiqué mercredi l'indice indépendant Caixin.

Les investisseurs ont également été refroidis par la révision à la baisse par Apple de ses prévisions de résultats pour le premier trimestre 2019, en raison notamment du ralentissement de la croissance économique en Chine.

Du côté des valeurs, le secteur technologique a pâti de cette annonce d'Apple. Sur la place de Hong Kong, AAC Technologies a plongé de 5,41% à 41,05 dollars de Hong Kong (HKD), Sunny Optical de 6,76% à 61,40 HKD tandis que le géant Tencent a perdu 0,52% à 305,00 HKD.

Même scénario à Shanghai et à Shenzen, où Wingtech Technology et O-Film Tech se sont effondrés 8,22% à 19,21 yuans et de 5,12% à 8,71 yuans.

De leur côté, les valeurs énergétiques ont repris des couleurs, après plusieurs séances difficiles, malgré la baisse des cours du baril. CNOOC a progressé de 1,41% à 11,48 HKD et PetroChina de 2,81% à 4,76 HKD.

afp/jh