Les Bourses chinoises en baisse, plombées par des données économiques

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé en recul lundi, après l'annonce du ralentissement des prix à la production et à la consommation en Chine, signe d'un ralentissement de l'activité, et sur fond d'inquiétudes autour du conflit commercial entre Pékin et Washington.

L'indice composite hongkongais Hang Seng a perdu 1,19%, ou 311,38 points, à 25.752,38 points.

En Chine continentale, l'indice composite de référence de la Bourse de Shanghai a reculé de 0,82%, ou 21,31 points, à 2.584,58 points, et celui de Shenzhen a cédé 1,35%, ou 18,17 points, à 1.332,53 points.

"Le marché chinois est resté faible et volatile dans un contexte marqué par la publication de données économiques faibles", a indiqué Shen Zhengyang, un analyste de Northeast Securities.

Les investisseurs restaient préoccupés par l'affaire Huawei, craignant qu'elle ne mette une fin précoce à la trêve commerciale sino-américaine.

La Chine a convoqué dimanche l'ambassadeur des Etats-Unis pour protester contre l'arrestation de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, arrêtée samedi au Canada et accusée de "fraude" par la justice américaine.

Toutefois, Washington a rejeté dimanche l'idée que l'affaire Huawei puisse polluer les négociations commerciales en cours avec la Chine.

Dans ce contexte tendu, les investisseurs ont pris connaissance lundi de statistiques peu encourageantes.

Les prix à la production industrielle en Chine ont freiné en novembre, signe d'un ralentissement de l'activité dans le pays, tout comme les prix à la consommation, a annoncé dimanche le Bureau national des statistiques (BNS).

Sur le front des valeurs, des titres d'entreprises liées à la technologie 5G ont terminé en hausse, après que la Chine a attribué des licences de test de fréquence à des groupes télécoms chinois, dans ce qui semblait être un signal de soutien au développement de la 5G.

Le fabricant de câble de fibre optique Zhongtian Technology, côté à la Bourse de Shanghai, a grignoté 0,25% à 7,92 yuans, tout comme le géant des télécoms ZTE (+0,25% à 20,04 yuans), côté sur la place de Shenzhen.

A Hong Kong, le géant de l'assurance AIA a reculé de 1,82% à 61,90 dollars hongkongais, tandis que Hang Seng Bank perdait 2,21% à 177 dollars hongkongais.

Le secteur pétrolier a profité de l'accord de réduction de la production conclu par l'Opep et ses alliés, à l'image de PetroChina (+1,1%).

afp/jh