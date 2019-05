Les Bourses chinoises en forte baisse, les techs boivent le bouillon

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont clôturé en forte baisse jeudi, pénalisées par l'exacerbation des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, dont les valeurs technologiques à Hong Kong ont fait les frais.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé sur un net recul de 1,58% à 27'267,13 points.

En Chine continentale, l'indice composite de référence de la Bourse de Shanghai a reculé de 1,35 % à 2852,52 points tandis que la Bourse de Shenzhen plongeait de 2,43% à 1503,37 points.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont exacerbées après la décision du président américain Donald Trump de placer Huawei, deuxième fabricant de smartphone au monde, sur une liste noire, ce qui a conduit un certain nombre d'entreprises dans le monde entier à prendre leurs distances avec cette société, notamment Google, Panasonic au Japon ou EE en Grande-Bretagne.

"Le commerce domine toujours l'actualité des marchés boursiers et l'humeur semble de plus en plus pessimiste", a déclaré Neil Wilson, analyste en chef des marchés chez Markets.com. "Il semble en effet que le conflit entre les Etats-Unis et la Chine soit parti pour durer; c'est une nouvelle longue marche", a-t-il ajouté.

Sans surprise à Hong Kong, les entreprises de technologie étaient les grands perdants de la séance. Le poids lourd du marché Tencent a ainsi lâché 3,83% à 326 dollars de Hong Kong (HKD). AAC Technologies a chuté de 6,36% à 41,25 HKD et ZTE a plongé de 5,73% à 19,42 HKD. Le fabricant de smartphones Xiaomi a lui aussi dévissé de 2,97% et Sunny Optical terminé sur un recul de 7,68% à 67,90 HKD.

En Chine continentale, les poids lourds traditionnels de la cote, tels que les banques et les compagnies d'assurance, ont enregistré des pertes, à l'instar de China Life Insurance Company (-1,22% à 25,14 yuans) et Ping An Insurance (-1,44% à 75,44 yuans).

En revanche, les valeurs technologiques se sont appréciées, saluant les déclarations du président Xi Jinping qui a appelé à l'autosuffisance dans le domaine technologique: Huasheng Tianlong Photoelectric a pris 1,56% à 9,13 yuans et Kangqiang Electronics s'est envolé de 10%, soit le maximum autorisé, à 16,07 yuans.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement est entré dans le détail d'un plan déjà annoncé visant à accorder des incitations fiscales aux fabricants de semi-conducteurs et de logiciels, dans ce qui semble une réponse aux pressions exercées par les États-Unis.

"En cette période particulièrement délicate, la mise en oeuvre rapide de politiques favorables aux entreprises technologiques témoigne de la forte détermination" du gouvernement de les soutenir, peut-on lire dans un commentaire boursier de Wanlong Securities.

afp/ck