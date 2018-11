Les Bourses chinoises en hausse avant la rencontre Chine-USA

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé en hausse de plus de 1% mercredi, en phase avec les autres places financières asiatiques, dans l'espoir d'une issue favorable aux discussions commerciales entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du G20.

L'indice composite hongkongais Hang Seng a pris 1.33%, soit 350,60 points, à 26.682,56 points.

A la Bourse de Shanghai, l'indice composite a gagné 1,05%, soit 27,06 points sur un total de 2.601,74.

De son côté, la Bourse de Shenzhen gagnait 1.40%, soit 18,70 points, à 1.355,38 points.

Wall Street a donné l'impulsion à cette hausse après des déclarations jugées encourageantes du président américain, rapportées par son principal conseiller économique à la Maison Blanche, Larry Kudlow.

"Le président a dit qu'il y avait de bonnes chances d'aboutir à un accord" à l'issue de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, prévue samedi en marge du G20, "mais sous certaines conditions", a-t-il ajouté.

Donald Trump, qui souffle le chaud et le froid, avait menacé la veille d'instaurer des taxes supplémentaires sur les 267 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis qui, pour l'instant, échappent à la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Les analystes n'escomptent pas un accord commercial de grande ampleur, mais plutôt la possibilité de parvenir à un consensus à plus long terme.

"Étant donné que les marchés misent sur une forme de cessez-le-feu ou de résolution, un scénario sans accord provoquerait une réaction épidermique pour les actifs à risque" a prévenu Eli Lee, de Bank of Singapore, dans une note.

Autre sujet suivi de près par les investisseurs: le discours prévu dans la journée du patron de la Fed, Jerome Powell, après les déclarations mardi de son vice-président Richard Clarida, qui s'est montré prudent sur la politique monétaire à mener, préconisant une hausse graduelle des taux d'intérêt.

Le rythme de cette remontée des taux, qui a pour effet de renchérir le coût des emprunts, sera scruté, sachant que l'anticipation de cette hausse -prévue jusqu'en 2020- a déjà pesé sur les marchés cette année.

Sur le front des valeurs, le géant des télécommunications hongkongais Tencent a gagné 3,62% à 314,80 dollars de Hong Kong (HKD) et AAC Technologies a bondi de 2,64% à 56,40 HKD.

L'assureur AIA a progressé de 0,54% à 64,70 HKD pendant que HSBC grimpait de 0,82% à 67,65 HKD.

Le secteur de l'énergie a profité de la hausse des prix du pétrole, CNOOC prenant 2,24% à 12,80 HKD, PetroChina 1,31% à 5,40 HKD et Sinopec 2.01% à 6,60 HKD.

Les Bourses de Chine continentale ont été dopées par les progressions des entreprises de sécurité.

A Shanghai, CITIC Securities a pris 1,80% à 17,01 yuans et Zheshang Securities a bondi de 5,79% à 8,40 yuans.

Les valeurs du secteur de la chimie ont terminé en hausse, malgré l'explosion d'une usine chimique ayant causé la mort de plus de 22 personnes mercredi, dans le nord-ouest de la Chine.

Jiangsu Yangnong Chemical Co. a gagné 2,88 % à 38,25 yuans et Huachang Chemical Co. 1.29% à 5,48 yuans.

Sinopec a progressé de 1,03% à 5,87 yuans et PetroChina de 0,66% à 7,61 yuans.

afp/jh