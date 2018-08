Les Bourses chinoises finissent en baisse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a fini en baisse jeudi après trois séances consécutives de hausse et malgré les nouveaux records de Wall Street, rejoignant dans le rouge les places financières de Shanghai et Shenzhen.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,89%, soit 252,39 points, à 28.164,05 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a reculé de 1,14% (ou 31,55 points) à 2.737,74 points et celui de Shenzhen a baissé de 1,48% (-22,11 points) à 1.467,18 points.

Stimulée par l'espoir d'un accord commercial imminent entre les Etats-Unis et le Canada, un indicateur de bon augure sur la croissance américaine et une possible avancée des discussions sur le Brexit, Wall Street a terminé en hausse mercredi et poussé le Nasdaq et le S&P 500 à de nouveaux sommets.

Portés par ces nouvelles, les deux indices ont d'ailleurs battu leurs records lors des quatre dernières séances.

Les marchés mondiaux ont été sous pression une grande partie de l'année: le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis à coup de menaces et de barrières douanières réciproques et les batailles entre Washington et ses alliés - UE, Canada et Mexique - ont alimenté les craintes d'une guerre commerciale mondiale.

Mais l'optimisme renaît ces derniers jours. Lundi, Donald Trump et son homologue mexicain Enrique Pena Nieto ont annoncé un nouvel accord commercial, alors que le Canada était lui aussi en discussion en vue d'une mise à jour de accord libre-échange nord-américain (Aléna).

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain ont tous deux exprimé leur optimisme mercredi d'arriver à un accord pour rénover l'Aléna d'ici vendredi.

Mercredi toujours, le département du Commerce des États-Unis a révisé à la hausse la croissance américaine au deuxième trimestre, portée par la hausse des investissements des entreprises.

"La prudence des six derniers mois est surtout liée aux craintes à propos de la croissance et des conflits commerciaux, avec en outre les inquiétudes sur la conduite du Brexit", a indiqué Greg McKenna, en charge de la stratégie des marchés à Axitrader.

"Le retour probable du Canada dans un nouvel accord de l'Alena d'ici la fin de la semaine et un accord de partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne d'une ampleur inédite pour un pays tiers sont de bonnes nouvelles pour les marchés. Et pour l'économie mondiale", a-t-il ajouté.

Le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier a souligné mercredi la volonté de Bruxelles de conclure avec le Royaume-Uni, après le Brexit, un accord de partenariat d'une ampleur inédite pour un pays tiers.

Les valeurs du secteur de l'énergie ont pour la plupart perdu du terrain malgré un bond des prix du pétrole lié à une baisse plus importante que prévue des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

CNOOC a perdu 0,14% à 13,84 dollars de Hong Kong (HKD), Sinopec a cédé 1,01% à 7,86 HKD et PetroChina est resté stable à 6,07 HKD.

Tencent a abandonné 0,94% à 357,40 HKD, AAC Technology a reculé de 1,92% à 84,30 HKD et l'équipementier télécom ZTE s'est allégé de 1,05% à 15,10 HKD.

Sun Hung Kai Properties a perdu 1,33% à 118,40 HKD, le géant de l'assurance AIA a lâché 0,88% à 67,85 HKD et HSBC 0,93% à 69,50 HKD.

Les places de Chine continentale ont également opté pour les prises de bénéfices.

"Le marché connait un repli logique après la nette hausse de lundi", a précisé Li Daxiao, analyste à Yingda Securities.

Les sociétés du secteur médical ont fini en ordre dispersé. Le laboratoire pharmaceutique Changsheng Bio-Technology Co., entaché par un scandale de vaccins défectueux en juillet, a bondi de 4,89% à 3,43 yuans après plus d'un mois de baisse.

Dans le même secteur, Tong Ren Tang a abandonné 2,15% à 31,37 yuans.

Le secteur de l'immobilier a souffert. Poly Real Estate s'est allégé de 1,98% à 11,87 yuans et HNA Innovation 2,64% à 3,32 yuans.

afp/rp