Les Bourses chinoises finissent en baisse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé dans le rouge mercredi tout comme celles de Shanghai et Shenzhen, affectées par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et les craintes de contagion en provenance des marchés émergents.

L'indice Hang Seng a cédé 0,29% (-77,51 points) à 26'345,04 points, s'inscrivant en baisse pour la sixième séance consécutive.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a baissé de 0,33% (soit 8,69 points) à 2656,11 points.

L'indice composite de Shenzhen a reculé de 0,43% (soit 5,74 points) à 1403,60 points.

La place hongkongaise a réalisé à nouveau mercredi une piètre performance dans un marché morose, malgré la bonne performance de Wall Street la veille, enregistrant même une perte de 20% par rapport à son record atteint en janvier dernier.

"Nous craignons que les tensions commerciales s'ajoutent au risque de détérioration de la croissance", a expliqué Sneha Sanghvi, responsable des marchés financiers asiatic à Westpac, selon Bloomberg TV.

Alors que la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis s'exacerbe, le vice-Premier ministre chinois Hu ChunhuaLes a indiqué mercredi que les mesures protectionnistes constituaient "un très grave danger", lors au Forum économique mondial de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est.

La veille, la Chine a fait savoir qu'elle prévoyait de demander le 21 septembre à l'OMC l'autorisation d'imposer aux Etats Unis des sanctions de plus 7 milliards de dollars par an, dans un litige vieux de cinq ans portant sur des mesures antidumping prises par Washington contre certains produits chinois

Le litige remonte à décembre 2013 lorsque la Chine avait déposé plainte auprès de l'OMC pour contester la manière dont l'administration américaine détermine si des exportations sont mises sur le marché américain à des prix abusivement bas, constituant du dumping.

Du côté des valeurs, l'opérateur de casinos Wynn Macau a plongé de 6,35% à 17,12 dollars de Hong Kong, Galaxy Entertainment de 4,99% à 45,70 dollars de Hong Kong.

L'équipementier des télécoms ZTE a perdu 1,92% à 13,30 dollars de Hong Kong, China Mobile 0,53% à 75,75 dollars de Hong Kong et China Tower 1,71% à 1,15 dollars de Hong Kong.

Anta Sports Products a décroché de 9,15% à 33,25 dollars de Hong Kong après avoir annoncé une offre équivalente à 5,5 milliards de dollars pour racheter son concurrent finlandais Amer Sports, propriétaire de Salomon et Wilson.

En revanche, le secteur pétrolier a progressé dans le sillage des prix du pétrole qui ont enregistré une hausse de plus de 2% la veille.

CNOOC a gagné 1,43% à 14,16 dollars de Hong Kong, PetroChina 0,35% à 5,76 dollars de Hong Kong et Sinopec 0,27% à 7,52 dollars de Hong Kong.

AAC Technologies a gagné 0,71% à 77,85 dollars de Hong Kong et HSBC 0,53% à 66,65 dollars de Hong Kong.

En Chine continentale, les places financières ont elles aussi perdu du terrain, Shanghai accusant un plus bas depuis près de deux ans et demi.

Selon Li Daxio, analyste chez Yingda Securities le marché pourrait sortir de son actuelle dépression: "C'est le bon moment pour investir maintenant. Vous pouvez acquérir de bonnes actions mais à un prix modeste à un moment où d'autres sont effrayés ou découragés".

A Shanghai, Bank of China a perdu 0,57% à 3,49 yuans et China Construction Bank 0,61% à 6,54 yuans.

BYD Automobile a gagné 1,25% à 42,04 yuans et GAC 0,20% à 10,17 yuans.

afp/buc