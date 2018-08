Les Bourses chinoises finissent en forte hausse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont bondi lundi, la place de Hong Kong étant dopée par les nouveaux sommets de Wall Street tandis que Shanghai et Shenzhen ont profité du soutien au yuan apporté par la banque centrale chinoise.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 2,17%, soit 599,40 points, à 28.271,27 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a gagné 1,89% (ou 51,47 points) à 2.780,90 points et celui de Shenzhen s'est apprécié de 2,49% (36,38 points) à 1.496,71 points.

Wall Street a donné le ton vendredi aux marchés asiatiques lundi, les indices S&P 500 et Nasdaq atteignant leurs records à 2.874,78 et 7.945,98 points, aidés par le discours du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.

Ce dernier a indiqué à la conférence des banquiers centraux son soutien "à la trajectoire actuelle d'une hausse graduelle des taux", qui pèse sur le dollar mais favorise les actions.

Jerome Powell a précisé également que l'économie américaine était en bonne santé, qu'il n'y avait pas de signaux de hausse des prix au-delà des 2% envisagés et que le risque de surchauffe était nul.

Les valeurs du secteur énergétique ont fortement progressé grâce à la hausse des prix du pétrole la semaine dernière, dopée par la baisse du nombre de puits en activité aux Etats-Unis et le recul des réserves américaines de brut.

Sinopec a bondi de 5,05% à 7,90 dollars de Hong Kong (HKD), PetroChina a grimpé de 3,62% à 6,01 HKD et CNOOC s'est apprécié de 2,10% à 13,62 HKD.

Les exploitants de casinos ont également progressé. Sands China a pris 3,05% à 38,80 HKD, Galaxy Entertainment 4,82% à 58,75 HKD et Wynn Macau 3,10% à 21,65 HKD.

Le poids lourd Tencent a gagné 1,98% à 361,00 HKD et AAC Technologies 3,22% à 85,00 HKD.

L'équipementier telecom ZTE a bondi de 7,08% à 14,82 HKD, le géant de l'assurance AIA s'est apprécié de 1,97% à 67,45 HKD et HSBC de 1,01% à 70,10 HKD.

Les places de Chine continentale ont également progressé fortement dans le sillage de l'annonce vendredi, après la clôture des marchés, par la banque centrale chinoise (BCP) d'un ajustement de sa politique monétaire pour empêcher une nouvelle chute trop brusque du yuan.

La BCP, qui souhaite protéger sa monnaie des tendances de marché, a indiqué vendredi vouloir "maintenir des taux de change stables pour le yuan à un cours raisonnable et équilibré".

L'institution a annoncé qu'elle tiendrait à nouveau compte, pour fixer le cours pivot quotidien du yuan face au dollar, d'un facteur d'ajustement "contre cyclique", destiné à atténuer l'effet d'événements économiques exceptionnels et non plus seulement de l'offre et de la demande du marché des changes.

Cette annonce "a déjà beaucoup réduit les perspectives de voir le yuan se déprécier", a indiqué Zhang Gang, analyste de Central China Securities. "Le risque de passer la barre des sept yuans pour un dollar a également diminué," a-t-il ajouté.

Le yuan souffre depuis plusieurs semaines et l'accélération de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine.

En pratique, une dépréciation avantage les exportations chinoises mais représente aussi un casse-tête pour Pékin qui redoute une perte de confiance durable dans la devise, des fuites massives de capitaux vers l'étranger et une déstabilisation des marchés financiers.

Les valeurs du secteur des boissons ont gagné du terrain à Shanghai. L'alcoolier Kweichow Moutai a grimpé de 4,09% à 687,30 yuans et Shanxi Fen Wine a pris 3,64% à 48,97 yuans.

Le secteur de l'immobilier a aussi été recherché. Poly Real Estate a progressé de 6,01% à 12,00 yuans et Vanke de 4,96% à 23,91 yuans.

afp/rp