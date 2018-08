Les Bourses chinoises finissent en nette hausse malgré les tensions commerciales

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong s'est reprise mardi soutenue par le secteur énergétique qui a profité de la hausse du cours du brut, tandis que Shanghai terminait en nette hausse après le recul de lundi, à la faveur des bonnes performances du secteur immobilier.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,54% ou 429,32 points, à 28'248,88.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a grimpé de 2,74% (soit 74,22 points) à 2779,37 points et celui de Shenzhen de 2,75% (39,97 points) à 1495,05 points.

L'indice de Shanghai a bien rebondi au lendemain d'une séance où il a atteint son plus bas niveau depuis février 2016.

La bonne saison des résultats a soutenu les actions cotées sur les places chinoises ces dernières semaines, même si les gains ont été dilués par les inquiétudes des investisseurs au sujet des tensions commerciales grandissantes entre la Chine et les Etats-Unis.

Dans l'attente du prochain épisode de ce feuilleton entre les deux superpuissances, les investisseurs se sont lancés dans une chasse aux bonnes affaires.

Les entreprises de l'énergie, elles, sont montées en flèche en raison de la hausse du cours du brut lundi à la suite de l'annonce de la baisse de la production en Arabie saoudite.

L'entrée en vigueur des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran a aussi soutenu le secteur énergétique: cette première salve vise seulement les transactions financières et certains secteurs clés de l'industrie iranienne, comme l'automobile, mais une deuxième ciblant les exportations de pétrole doit être mise en oeuvre le 5 novembre.

PetroChina s'est envolé de 3,16% à 5,88 dollars de Hong Kong (HKD), CNOOC a bondi de 2,88% à 12,88 HKD et Sinopec a gonflé de 2,59% à 7,54 HKD.

Les promoteurs immobiliers ont flambé à Hong Kong et en Chine continentale après les bons résultats publiés par China Evergrande et Country Garden qui font espérer de bonnes perspectives pour le secteur, selon Van Liu, analyste chez Guotai Junan Securities.

Evergrande a décollé de 21,15% à 25,20 HKD, Country Garden a jailli de 6,42% à 11,60 HKD et Sun Hung Kai Properties a crû de 2,51% à 122,50 HKD.

Parmi les titres en hausse, AAC Technologies finissait en hausse de 1,73% à 97,00 HKD, Tencent progressait de 1,13% à 357,00 HKD, HSBC gagnait 0,28% à 72,85 HKD et l'assureur AIA prenait 0,81% à 68,15 HKD.

Les analystes considèrent que la hausse des marchés en Chine continentale n'est qu'un rebond provisoire.

"Il manque des facteurs positifs pour les Bourses mondiales, donc la tendance (baissière) va certainement se poursuivre", a estimé Xiong Yun, associé chez Lingwang (Shenzhen) Investment Management Co, auprès de Bloomberg news.

Selon Hao Hong, directeur de la recherche chez Bocom International Holdings, la série de mesures fiscales et financières récemment annoncées par le gouvernement chinois pour soutenir la demande intérieure ne seront pas suffisantes pour soutenir les Bourses. Au contraire, elles pourraient être perçues par certains investisseurs comme un signe que l'économie est en danger.

"(Ces ajustements) ne vont très probablement pas inverser une tendance à la baisse cyclique", a analysé M. Hong.

Néanmoins, l'immobilier s'est aussi envolé en Chine continentale. Poly Real Estate a grimpé de 4,76% à 11,01 yuans et Future Land Holdings a fini sur un bond de 5,01% à 24,33 yuans.

Bank of China a pris 1,42% à 3,56 yuans, et International Commercial Bank of China a progressé de 1,63% à 5,60 yuans.

Parmi les autres gagnants de la séance, Kweichow Moutai, premier producteur mondial d'alcool, a augmenté de 2,48% à 686,28 yuans, pendant que son concurrent Wuliangye Yibin bondissait de 3,33% et terminait à 66,48 yuans.

