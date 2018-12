Les Bourses chinoises finissent en repli malgré la hausse de Wall Street

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont fini jeudi en baisse, de mauvaises données économiques en Chine ayant effacé en partie l'optimisme né de la hausse de Wall Street qui a signé la veille sa meilleure séance depuis 2009.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,67% (ou 172,50 points) à 25.478,88 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a cédé 0,61% (15,20 points) à 2.483,09 points et celui de Shenzhen 1,22% (15,56 points), à 1.264,23 points.

Les bénéfices des entreprises du secteur industriel en Chine ont reculé de 1,8% en novembre par rapport à l'an dernier, selon un rapport publié jeudi par le bureau national des statistiques chinois.

Selon les médias chinois, il s'agit de la première fois en trois ans que le chiffre des profits dans ce secteur industriel est négatif.

Ce chiffre "confirme le ralentissement de l'économie, et touche directement les résultats des sociétés manufacturières cotées", a estimé le courtier Guangzhou Wanlong Securities Co. dans une note.

Ainsi, même si les valeurs américaines se sont envolées en Bourse (mercredi à la clôture), les actions chinoises ont elles été dégradées (aujourd'hui)", a-t-il ajouté.

China Railway Construction Co. a perdu 0,47% à 10,64 yuans et China CAMC Engineering Co. 1,34% à 11,04 yuans.

Les titres de l'imprimerie et du papier ont également fini en baisse: Hengfeng Paper Co. coté à Shanghai a cédé 1,97% à 5,47 yuans et C&S Paper 0,34% à 8,70 yuans.

Le fournisseur de textiles Huafang Co. a reculé de 1,09% à 4,54 yuans et Fuanna Bedding and Furnishing Co. de 2,92% à 7,32 yuans.

afp/al