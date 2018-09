Les Bourses chinoises finissent sur un nouveau bond, confiantes sur un accord

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont encore progressé mercredi portées par l'optimisme des investisseurs quant à un possible accord commercial entre la Chine et les États-Unis malgré le lancement d'une nouvelle salve de taxes douanières réciproques.

L'indice Hang Seng a gagné 1,19% (soit 322,71 points) à 27'407,37 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a bondi de 1,14% (soit 30,90 points) à 2730,85 points.

Celui de Shenzhen a progressé de 1,36% (soit 19,07 points) à 1423,22 points.

"Il est fort probable que des résolutions négociées voient le jour à court terme", a estimé George Schultze, fondateur du Schultze Asset Management de New York, cité par Bloomberg TV. "On devrait finalement revenir vers plus de sang-froid, sinon chaque camp se tire une balle dans le pied" a-t-il ajouté.

Après des mois d'escalade dans le conflit commercial sino-américain, les investisseurs ont salué mardi le fait que la nouvelle salve américaine de droits de douane sur 200 milliards de produits chinois supplémentaires ne s'élève pour le moment qu'à 10% et non 25%.

Le géant asiatique a aussitôt répliqué en ciblant 60 milliards de dollars de biens américains importés en Chine. Il surtaxe désormais 110 milliards de dollars de produits des Etats-Unis.

"Les marchés n'ont pas réagi négativement parce qu'ils n'ont pas été pris de court par l'annonce de ces taxes", a indiqué Stephen Innes, chef de la division Asie-Pacifique chez OANDA.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a quant à lui fustigé mercredi l'"unilatéralisme "menaçant le libre-échange mondial, lors du Forum économique mondiale à Tianjin, en Chine. "Il est essentiel que nous défendions les principes fondamentaux du multilatéralisme et du libre-échange", a martelé M. Li, devant un parterre de dirigeants économiques.

Sur le front des valeurs, le secteur énergétique a par ailleurs été dopé par une hausse de plus de 1% du prix du pétrole, suite au commentaire de l'Arabie Saoudite se disant satisfaite de voir le baril dépasser les 80 USD.

Sinopec a progressé de 2,90% à 7,81 dollars de Hong Kong et PetroChina de 1,98% à 6,17 HKD.

Tencent a augmenté de 1,13% à 321,60 HKD et AAC Technologies a pris 2,26 % à 79,30 HKD pendant que le fabricant de smartphone Xiaomi gagnait 1,72% à 16,56 HKD.

L'assureur AIA a pris 0,92 % à 65,75 HKD et HSBC a terminé à +0,30 % à 67,95 HKD.

En Chine continentale, les places financières ont par ailleurs été tirées par des espoirs d'investissements publics dans les infrastructures.

"Les 200 milliards USD de droits de douane ont été entérinés et le bureau des membres du Conseil d'État a suggéré d'augmenter les investissements dans les infrastructures, ce qui a encouragé le rebond", a indiqué le Guangzhou Wanlong Consulting Co dans une note. "Mais la situation globale du marché reste peu optimiste et des capitaux pourraient être retirés des marchés à l'approche des vacances" a-t-il ajouté.

Sur le front des valeurs, Poly Real Estate a bondi à Shanghai de 4,70% à 12,71 yuans pendant que China Vanke a grimpé de 5,09% à 24,17 yuans, à Shenzhen.

Les compagnies ferroviaires ont aussi progressé. A Shanghai, China Railway Construction a pris 1,86% à 10,97 yuans et Guangshen Railway Company a gagné 3,17% à 3,58 yuans.

afp/ol