Les Bourses chinoises finissent sur une baisse de plus de 1%

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen ont chuté de plus de 1% lundi, s'inquiétant de la possible décision de Donald Trump d'imposer finalement des taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises dans les prochains jours.

L'indice Hang Seng a perdu 1,30% (soit 353,56 points) à 26.932,85 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a reculé de 1,11% (soit 29,85 points) à 2.651,79 points.

Celui de Shenzhen a plongé de 1,54% (soit 21,53 points) à 1.380,98 points.

Après une période dans le vert au cours des deux dernières séances, la Bourse de Hong Kong a de nouveau basculé dans le rouge, les investisseurs voyant à nouveau s'éloigner l'espoir d'un apaisement imminent dans le conflit douanier opposant Washington et Pékin.

Selon le Washington Post et le Wall Street Journal, le président Donald Trump serait bien décidé à imposer une nouvelle salve de taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises et pourrait l'annoncer dès ce lundi ou dans les jours qui viennent.

Citant des sources anonymes, les médias américains ont évoqué samedi des taxes de 10%, plutôt que les 25%.

"Ce jeu du gentil et du méchant continue à miner les efforts de M. Mnuchin et il n'est toujours pas clair que quelqu'un autre que Trump puisse négocier une entente", a expliqué Stephen Innes, responsable de la région Asie Pacifique chez OANDA.

En effet, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a envoyé récemment une invitation au gouvernement chinois pour une nouvelle rencontre bilatérale au niveau ministériel dans les semaines à venir

Sur le front des valeurs, le secteur énergétique a terminé sur une note mitigée en raison de la fluctuation des prix du pétrole.

CNOOC a perdu 0,82% à 14,50 dollars de Hong Kong, tandis que PetroChina a progressé de 0,50% à 6,00 dollars de Hong Kong et Sinopec de 0,27% à 7,56 dollars de Hong Kong.

Galaxy Entertainment a perdu 1,40% à 49,15 dollars de Hong Kong et AAC Technologies a plongé de 5,89% à 77,55 dollars de Hong Kong.

Tencent a cédé 3,27% à 319,20 dollars de Hong Kong, AIA a abandonné 0,69% à 64,35 et China Mobile a reculé de 1,11% à 76,05 dollars de Hong Kong.

HSBC a chuté de 0,52% à 67,55 dollars de Hong Kong, mais le géant de l'aluminium Rusal a bondi de 3,19% à 1,94 dollar de Hong Kong.

En Chine continentale, les places financières ont pâti d'un manque d'optimisme.

Le secteur immobilier a terminé dans le rouge. A Shanghai, Poly Real Estate a cédé 0,42% à 11,97 yuans et China Vanke Co. 2,10% à 22,83 yuans.

Le secteur banquier a figuré lui aussi parmi les perdants. ICBC a chuté de 0,93% à 5,32 yuans et China Construction Bank de 0,60% à 6,61 yuans

