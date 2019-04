Les Bourses chinoises montent, optimisme sur les négociations avec les USA

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé en hausse mercredi, sur fond d'optimisme quant à un possible accord entre la Chine et les Etats-Unis pour mettre fin à leurs différends commerciaux et après des indicateurs économiques encourageants.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a terminé sur une progression de 1,22% à 29.986,39 points. Il s'agit du septième jour de hausse consécutif.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a clôturé sur un bond de 1,24% à 3.216,30 points et celui la Bourse de Shenzhen, deuxième du pays, de 0,82% à 1.772,09 points.

Un certain optimisme dominait à quelques heures de la reprise à Washington des pourparlers entre la Chine et les Etats-Unis pour tenter de résoudre leur guerre commerciale, alors que des informations de presse évoquaient l'imminence d'un accord.

"Les premières indications suggèrent que les négociations commerciales progressent et que des différends persistent sur les termes de sa mise en application", souligne l'analyste Michael Hewson du cabinet CMC Markets UK.

Le Financial Times avait rapporté mercredi que Washington et Pékin étaient sur la bonne voie pour signer un accord historique.

"Ils en seraient à discuter des derniers 10% de l'accord, probablement la partie la plus délicate à négocier", ajoute M. Hewson en se rapportant aux informations du journal.

A Hong Kong, l'enthousiasme a porté les valeurs technologiques: le géant de l'internet Tencent, poids lourd de la cote, a bondi de 3,28% à 378 dollars hongkongais, le fabricant de microcomposants électroniques AAC Technologies a gagné 3,42% à 49,90 dollars et l'opérateur China Mobile 2,17% à 80,05 dollars.

En Chine continentale, les marchés étaient également confortés par des indicateurs économiques encourageants pour le mois de mars.

L'activité dans les services en Chine a ainsi progressé en mars à son rythme le plus rapide depuis 14 mois, soutenue par une demande plus forte et des politiques gouvernementales favorables, selon un indice indépendant publié par le groupe de médias Caixin.

Les entreprises de services ont enregistré "une accélération robuste" de leurs carnets de commandes, la plus forte depuis janvier 2018.

Le secteur bancaire a profité de cette tendance, Bank of communications gagnant 0,32% à 6,30 yuans et China Merchants Bank 1,07% à 34,86 yuans.

Le secteur des transports était aussi en hausse, l'opérateur Shanghai International Port Group affichant une insolente progression de 10% à 8,06 yuans et la compagnie China Southern Airlines 2,08% à 8,83 yuans.

afp/jh