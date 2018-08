Les Bourses chinoises plongent après le regain des tensions commerciales

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont dévissé de plus de 2% jeudi, craignant une guerre commerciale totale entre la Chine et les États-Unis, après les menaces américaines d'imposer davantage de taxes sur un grand nombre de produits chinois importés.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng a lâché 2,21% (ou 626,18 points) à 27.714,56 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a fini à 2% (soit 56,51 points) à 2.768,02 points avec un volume de transactions de 169,8 milliards de yuans (21,3 mds d'euros), après avoir cédé jusqu'à 3,47% en cours de séance.

Celui de Shenzhen s'est affaissé de 2,40% (37,23 points), à 1.512,05 points avec un volume de transactions de 209,5 milliards de yuans (26,3 mds d'euros).

Les Bourses chinoises ont affiché les plus grosses chutes en Asie après la confirmation par l'administration Trump mercredi que Washington examinait la possibilité de taxer encore davantage les marchandises chinoises.

"Cette semaine, le président (Donald Trump) m'a chargé de considérer la possibilité d'accroître les tarifs douaniers de 10% à 25%" sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises, a annoncé mercredi le représentant américain au Commerce (USTR), Robert Lighthizer.

Washington et Pékin avaient pourtant observé une trêve fin mai en parlant de "consensus" en vue de diminuer le déficit de la balance commerciale américaine. Les discussions avaient toutefois vite achoppé sur l'élaboration d'un véritable accord.

"Les marchés craignent maintenant la prochaine étape de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine", a estimé Nick Twidale, chef des opérations chez Rakuten Securities Australia, dans une note.

"Avec les nouvelles menaces américaines et l'assurance de la Chine qu'elle ne cédera pas au +chantage+ pour revenir à la table des négociations, cela pourrait entraîner les marchés dans une tendance baissière, d'autant que nous entrons dans une période de diminution des liquidités avec la trêve estivale", a-t-il expliqué.

Dès mercredi, avant même l'annonce de M. Lighthizer, le régime communiste avait prévenu se tenir prêt à des représailles en cas de nouveau durcissement américain.

"Le chantage et la pression ne fonctionneront jamais avec la Chine", avait martelé le porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang. "Si les États-Unis prennent des mesures intensifiant encore l'escalade, nous adopterons assurément des contre-mesures pour protéger résolument nos droits et intérêts légitimes".

Avant cela, Washington examinait déjà la possibilité de taxer 16 milliards de dollars de produits chinois dès les prochaines semaines, après voir déjà imposé 34 milliards de dollars d'importations chinoises le 6 juillet.

Les investisseurs sont divisés sur l'issue de ce bras de fer, certains craignant l'escalade quand d'autres n'y voient qu'une tactique de négociation du président américain Donald Trump.

"C'est un dilemme pour la Chine, si elle ne répliquait pas, ça la mettrait dans une position passive mais des mesures de rétorsion pourraient nuire aux deux camps", a analysé Shen Zhengyang, un analyste de Northeast Securities basé à Shanghai, auprès de Bloomberg News.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont été affectées par la dégringolade des prix du pétrole mercredi, à la suite d'une hausse surprise des stocks de brut américains et la hausse de la production de l'Opep et de la Russie en juillet.

CNOOC a dévissé de 3,24% à 12,56 dollars de Hong Kong (HKD), PetroChina s'est affaissé de 3,07% à 5,69 HKD et Sinopec a chuté de 2,77% à 7,38 HKD.

Les entreprises de la tech ont aussi souffert: Tencent a perdu 2,82% à 345,00 HKD et AAC Technologies s'est enfoncé de 3,47% à 94,45 HKD.

Les exploitants de casinos ont été également secoués, au premier rang desquels Wynn Macau qui a sombré de 9,59% à 20,75 HKD. Galaxy Entertainment s'est effondré de 5,31% 58,85 HKD.

Le géant de l'assurance AIA a cédé 2,08% à 65,90 HKD et HSBC s'est contracté de 1,95% à 72,80 HKD, pendant que Sino Land terminait sur une chute de 3,32% à 12,82 HKD

A Shanghai, le secteur des métaux a été le plus affecté: Aluminum Corporation Of China a fondu de 3,78% à 3,56 yuans et Sino-Platinum Metals a baissé de 3,42% à 10,44 yuans.

Les géants du pétrole ont aussi accusé le coup. PetroChina a fléchi de 0,40% 7,55 yuans et Sinopec de 1,95% à 6,52 yuans.

