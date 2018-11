Les Bourses chinoises revigorées par les espoirs d'apaisement avec Washington

Paris (awp/afp) - Les Bourses chinoises se sont ressaisies jeudi, guidées par l'espoir que les États-Unis et la Chine surmontent leur différend commercial, tandis que le poids lourd de la cote Tencent a bondi grâce à des bénéfices meilleurs que prévu.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a progressé de 1,75%, prenant 448,91 points pour clôturer à 26'103,34 points.

En Chine continentale, l'indice composite de référence de Shanghai a clôturé sur un rebond de 1,36%, soit 35,93 points, pour atteindre 2668,17 points, tandis que la place de Shenzhen, où s'échangent les titres du second marché, s'est adjugée 1,45%, soit 20,04 points, à 1398,40 points.

Les investisseurs ont été encouragés par des informations indiquant que la Chine avait fait des concessions à l'administration Trump pour apaiser le conflit commercial.

Selon Bloomberg, qui ne précise pas le contenu de l'offre chinoise, Pékin espère ainsi obtenir un accord en amont du sommet du G20 prévu fin novembre, où Donald Trump doit rencontrer son homologue Xi Jinping.

Les propositions seraient inférieure aux attentes de la Maison Blanche, mais des sources anonymes affirment que les discussions sont néanmoins constructives.

"A première vue, c'est un signe encourageant", a commenté Stephen Innes, de OANDA, même si les investisseurs ont conscience que "le chemin qu'il reste à accomplir sera semé d'embûches". Dès lors, "on peut s'attendre à ce que les appréhensions continuent à assombrir le tableau".

Tencent a bondi de 5,80% à 288 HKD après une hausse de près de 30% de son bénéfice net au troisième trimestre, bien supérieure aux attentes.

En outre, les titres des entreprises du secteur énergétique se sont ressaisis après une remontée des prix du pétrole mercredi qui s'est poursuivie jeudi en Asie.

CNOOC a pris 2,05% à 12,96 HKD, après avoir perdu plus de 7% depuis lundi, pendant que PetroChina s'est octroyé 0,53% à 5,70 HKD après une perte de plus de 4% depuis lundi.

Le cartel de l'Opep et l'Arabie saoudite ont décidé en fin de semaine dernière de réduire la voilure pour soutenir le marché alors que le pétrole a perdu plus d'un cinquième de sa valeur ces six dernières semaines.

Dans les autre secteurs, Galaxy Entertainment a grimpé de 5,74% à 46,95 HKD et Wynn Macau de 2,99% à 16,54 HKD.

L'assureur AIA a pris 1,10% à 64,20 HKD et HSBC +1,15% à 66.00 HKD.

Les actions technologiques ont été stimulées par les bons résultats de Tencent et le projet de création d'un comité spécialisé dans les valeurs technologiques à la Bourse de Shanghai.

Le président chinois a mentionné cette idée lors d'un discours en début de mois, dans le but d'aider les start-ups de la tech à lever des capitaux.

Perfect World a gagné 2,32% à 25,97 yuans et le développeur de jeux vidéos 37Games 2,88% à 12,88 yuans.

Le secteur hôtelier a clôturé en hausse malgré la publication, devenue virale jeudi, d'une vidéo montrant la violation des règles d'hygiène dans un établissement 5 étoiles.

Jinjiang International Hotels Development a progressé de 3,03% à 24,82 yuans et Beijing Capital Tourism Co. de 4,14% à 18,11 yuans.

afp/buc