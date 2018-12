Les Bourses chinoises se replient déçues par le discours de Xi Jinping

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises se sont repliées mardi à la clôture, les investisseurs ayant été déçus par le discours du président Xi Jinping qui n'a fait aucune mention de mesures de relance de l'économie de la Chine. L'indice Hang Seng de Hong Kong a abandonné 1,05% à 25'814,25 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a cédé 0,82% (21,32 points) à 2576,65 points et celui de Shenzhen 0,81% (10,76) à 1312,55 points. Les places asiatiques ont dans l'ensemble reculé, en raison des inquiétudes croissantes pour l'économie mondiale, alors que les investisseurs restent suspendus à l'issue de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) qui débute mardi.

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis préoccupe les investisseurs, ainsi que la baisse des prix du pétrole et les incertitudes politiques liées au Brexit. La politique monétaire de la Fed qui a relevé ses taux d'intérêt à plusieurs reprises cette année, rendant l'emprunt plus coûteux pour les investisseurs, pèse également sur laes marchés.

La Fed, dont la réunion s'achèvera mercredi, devrait annoncer une nouvelle hausse des taux, mais les commentaires de son président Jerome Powell qui s'ensuivront seront scrutés de près avec l'espoir qu'il signalera un ralentissement de du rythme des hausses en 2019.

"La panique s'empare des marchés craignant que l'économie mondiale plonge et que les actifs sensibles à l'évolution de la croissance partent en chute libre", a commenté Bernd Berg, stratégiste au sein de Woodman Asset Management. Le président américain Donald Trump a appelé lundi la Fed à ne pas relever les taux d'intérêt, imposant une pression inédite sur l'institution monétaire.

Le discours du président Xi Jinping a par ailleurs déçu en ne faisant aucune mention d'un plan de soutien à l'économie chinoise. Les valeurs énergétiques ont été pénalisées par la chute du prix du baril de pétrole: CNOOC a plongé de 4,10% à 12,16 dollars de Hong Kong (HKD), PetroChina de 2,26% à 5,19 HKD et Sinopec de 1,08% à 6,39 HKD.

Les opérateurs de casino ont continué à subir une vague de ventes. Wynn Macau a perdu 1,53% à 17,98 HKD et Sands China a baissé de 1,29% à 34,35 HKD. Tencent, poids lourd du marché, a perdu 1,94% à 302,80 HKD et le groupe immobilier Country Garden a dégringolé de 3,26% à 9,19 HKD. Lenovo a perdu 0,70% à 63,80 HKD et l'asssureur AIA a reculé de 0,63% à 63,35 HKD.

Parmi les grands perdants, China Fortune Land Development a chuté de 6,14% à 26,60 yuans et Vanke a plongé de 3,85% à 25,50 yuans. China Merchants Securities s'est replié de 1,88% à 13,60 yuans et CITIC Securities a terminé en baisse de 1,94% à 16,65 yuans.

Parmi les valeurs financières, Bank of China a cédé 0,55% à 3,59 yuans et Industrial and Commercial Bank of China 0,37% à 5,35 yuans.

afp/vj