Les Bourses chinoises terminent à l'équilibre

Hong Kong(awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé mercredi à l'équilibre à l'issue d'une séance hésitante, les investisseurs faisant preuve de prudence dans l'attente de futurs développements dans la guerre commerciale sino-américaine.

A Hong Kong, l'indice composite Hang Seng n'a gagné que 2,75 points, finissant à 27.008,20 points.

En Chine continentale, l'indice composite de référence de la place de Shanghai a également fermé sur une infime hausse de 0,05%, soit 1,30 points, à 2.581,00 points, et l'indice composite de la Bourse de Shenzhen a gagné 0,13%, pour finir à 1.316,28 points.

Les marchés restaient sur le qui-vive, l'enthousiasme du début de semaine ayant été douché par des statistiques moroses confirmant le net essoufflement de l'économie chinoise, des perspectives mondiales assombries et un "shutdown" américain sans issue en vue.

Sur le front de la guerre commerciale sino-américaine, les investisseurs s'alarment d'informations de presse selon lesquelles la Maison Blanche a annulé une réunion prévue avec les autorités chinoises: un nouveau signe de la fragilité extrême des pourparlers en course, en dépit d'un démenti de l'administration Trump.

L'annonce lundi d'un vif ralentissement de la croissance chinoise en 2018, suivie de propos du président Xi Jinping s'inquiétant ouvertement des conséquences d'un ralentissement de l'activité, ont exacerbé la nervosité des acteurs de marché.

"Il faut s'attendre à ce que la volatilité continue (...) Avec des gros titres toujours plus éprouvants pointant du doigt blocages budgétaires, ralentissement économique mondial et guerres commerciales, c'est facile d'affoler les investisseurs", commente Mark Hackett, directeur de recherche de Nationwide Funds Group, jugeant cependant ces craintes "temporaires".

A Hong Kong, le secteur énergétique a plongé à l'unisson d'un fort repli la veille des cours du pétrole, sur fond de craintes pour la demande chinoise --et mondiale. CNOOC a chuté de 2,47% à 12,62 dollars hongkongais, PetroChina de 1,21% à 4,90 dollars, et Sinopec de 0,97% à 6,12 dollars.

Le géant technologique Tencent a creusé ses pertes (-0,77% à 333,20 dollars) tout comme la banque HSBC (-0,23% à 64,95 dollars).

A l'inverse, signe d'un marché hésitant, le mastodonte des télécoms China Mobile a résisté (+1,08% à 2,81 dollars hongkongais), comme la compagnie Cathay Pacific (+0,33% à 12,20 dollars).

En Chine continentale, les titres "blue chips" (ceux des grandes entreprises jugées les plus sûres, à forte capitalisation) "continuent de grimper, tandis que les actions à plus faible capitalisation oscillent sans grande direction", observait le courtier Wanlong Securities, tout en tablant sur le soutien de la politique monétaire plus accommodante menée par Pékin.

Les valeurs financières ont ainsi fortement grimpé, à l'image de ICBC (+0,93% à 5,44 yuans) et de China Construction Bank (+0,76% à 6,65 yuans). Même vigueur pour l'opérateur China Unicom (+1,68% à 5,44 yuans).

En revanche, le géant immobilier Vanke a trébuché (-0,35% à 25,31 yuans).

afp/jh