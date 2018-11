Les Bourses chinoises terminent en baisse, plombées par le pétrole

Paris (awp/afp) - Les Bourses chinoises et la place financière de Hong Kong ont clôturé en nette baisse mercredi, lestées par les entreprises du secteur énergétique qui pâtissent de la chute des cours du pétrole.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a perdu 0,54%, soit 133,44 points, pour terminer à 25.654,43 points.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a clôturé en baisse de 0,85%, perdant 22,64 points, à 2.632,24, et celui de Shenzhen de 0,40%, ou 5,56 points, à 1.378,36.

Les deux principaux cours du pétrole ont chuté mardi, le Brent perdant 6,6% et le WTI 7,1%, sur fond de craintes d'une offre excédentaire. En Chine, la demande faiblit dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis et de croissance économique moins soutenue.

Après avoir atteint son cours le plus haut en quatre ans en octobre, le pétrole a vu son prix chuter d'un cinquième depuis.

En réaction, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle allait réduire sa production, entraînant une remontée des cours. Mais Donald Trump a publié lundi un tweet appelant à faire en sorte que les prix restent bas, ce qui a fait replonger le baril.

"Le cours du pétrole reste le sujet le plus sensible pour les marchés", rappelle Stephen Innes, analyste pour Oanda. "Une demande globale qui s'effrite et une production excédentaire, c'est cette combinaison toxique qui tire les prix à la baisse", souligne-t-il.

Le géant chinois CNOOC a lâché 4,65% à 12,70 HKD. PetroChina a perdu 3,57% de son côté tandis que Sinopec n'échappait pas à la règle, perdant 2,25% à la clôture.

Les entreprises du secteur technologique ont elles aussi vécu une séance difficile. AAC Technologies a perdu 0,56% à 52,90 HKD et Tencent a lâché 0,80% à 272,20 HKD. Le géant des assurance AIA a connu une baisse de 1,93% à 63,50 HKD et le fabriquant de télécoms ZTE 3,65% à 15,30 HKD.

Du côté des hausses, HSBC a gagné 0,77% à 65,25 HKD, New World Development a progressé de 0,39% à 10,30 HKD et le gestionnaire de casinos Galaxy Entertainment a connu une hausse de 0,68% à 44,40 HKD.

afp/jh