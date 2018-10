Les Bourses chinoises terminent en forte baisse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises jouent au yo-yo en ce début de semaine après une clôture mardi en forte baisse qui suit une séance en nette hausse la veille, alors que les craintes géopolitiques gagnent l'ensemble des marchés mondiaux.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a ainsi plongé de 3,08%, soit 806,60 points, à 25'346,55 points, effaçant les gains de ses deux dernières séances.

Après une journée record, lundi, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 2,26%, soit 60,05 points, à 2594,83 points, et celui de Shenzhen a reculé de 1,92%, soit 25,44 points, à 1300,29 points.

Cette rechute brutale met fin à deux séances consécutives de forte hausse dues aux mesures fiscales annoncées par la Chine et destinées à rassurer les investisseurs.

Sur les journées de vendredi et de lundi, les Bourses de Shanghai et Shenzhen avaient en effet pris plus de 6% et celle de Hong Kong un peu moins de 3%.

Mais mardi, ces bonnes nouvelles semblaient néanmoins déjà oubliées, les inquiétudes géopolitiques reprenant le pas.

Le retrait américain d'un traité sur les armes nucléaires signé avec la Russie pendant la Guerre froide et les menaces de Donald Trump d'accroître l'arsenal nucléaire des États-Unis, font partie des incertitudes qui pèsent sur les marchés.

"Les marchés financiers mondiaux continuent d'avoir du mal à grimper tant que les diverses inquiétudes géopolitiques pèseront sur la confiance des investisseurs", estime Nick Twidale, directeur des opérations chez Rakuten Securities Australia.

"Avec le reste du monde qui semble très pessimiste sur l'environnement actuel, une sévère correction pourrait avoir lieu", sur les marchés chinois, poursuit-il.

"Si certains investisseurs restent optimistes quant à de futurs gains, d'autres ont profité de rebond récent pour vendre leurs actions", note Zhang Qi, analyste à Haitong Securities.

Le flou qui règne sur les élections législatives américaines de mi-mandat le mois prochain et l'avenir de certaines réformes n'incite pas non plus à la prise de risque.

Du côté des valeurs, les pertes étaient nombreuses à Hong Kong, à l'image des valeurs énergétiques qui suivaient la baisse du baril de pétrole.

CNOOC a cédé 2,89% à 14,12 dollars de Hong Kong (HKD) et Sinopec perdait 3,34% à 6,37 HKD.

Tencent, l'un des poids lourds de la cote perdait 4,60% à 277,80 HKD.

En Chine continentale, les titres des alcooliers étaient notamment pénalisés par un projet de loi sur la santé publique destiné à renforcer la prévention des risques liés à la consommation excessive d'alcool.

À Shanghai, Kweichow Moutai plongeait de 7,40% à 641,74 yuans tandis qu'à Shenzhen Wuliangye Yibin s'effondrait de 7,17% à 58,00 yuans.

afp/ol