Bourse de Hong Kong : Les Bourses chinoises terminent en ordre dispersé, Hong Kong en hausse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en hausse mercredi malgré les inquiétudes qui planent sur le Brexit, et poursuit sa progression de la veille, les investisseurs étant dorénavant tournés vers la saison des résultats.

L'indice Hang Seng a pris 0,27% ou 71,81 points, à 26.902,10 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la place de Shanghai a enregistré un léger mouvement, gagnant 0,08 point à 2.570,42 points.

L'indice composite de Shenzhen a, quant à lui, cédé 0,12%, soit 1,64 point à 1.321,52 points.

Malgré quelques inquiétudes chez les investisseurs, le rejet par le Parlement britannique de l'accord sur le Brexit n'a pas anéanti l'espoir d'une sortie avec accord.

Certains analystes estiment que Theresa May pourrait demander à l'Union européenne un report de la date du Brexit, fixée au 29 mars, et poursuivre les négociations.

"La dynamique actuelle éloigne un Brexit dur et oriente de plus en plus vers une série d'options dont le report ou un second référendum", a estimé Gavin Friend, analyste de National Australia Bank.

La hausse des marchés de Hong Kong et de Shanghai s'inscrit également dans la lancée de mardi après l'annonce d'une baisse en 2019 de cotisations et d'impôts par des responsables officiels chinois, destinée à stimuler l'économie chinoise.

Les investisseurs vont dorénavant entrer dans la saison des résultats, redoutant pour certains les impacts sur les entreprises de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et des données économiques décevantes à l'échelle mondiale.

Les sociétés du secteur de l'énergie ont terminé en ordre dispersé. CNOOC a perdu 0,16% à 12,70 dollars de Hong Kong (HKD), Sinopec a gagné 1,31% à 6,19 HKD et PetroChina était stable à 5,01 HKD.

Le poids-lourd de la cote Tencent s'est apprécié de 0,30% à 331 HKD, la compagnie d'assurance AIA de 0,14% à 69,70 HKD et HSBC de 0,08% à 65,15 HKD.

En Chine continentale, les sociétés du secteur immobilier étaient bien orientées après la publication de chiffres sur le marché chinois en décembre. Vanke a grimpé de 1,03% à 25,42 yuans et Poly Developments and Holdings Group a avancé de 1,54% à 11,86 yuans.

