Les Bourses chinoises terminent la semaine avec éclat

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé vendredi en forte hausse finissant la semaine avec éclat dans un marché confiant dans la résolution du conflit commercial sino-américain.

L'indice Hang Seng a gagné 1,73% (soit 475,91 points) à 27.953,58 points, signant sa quatrième séance de hausse d'affilée.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a grimpé de 2,50% (soit 68,24 points) à 2.797,48 points.

Celui de Shenzhen a bondi de 1,77% (soit 25,09 points) à 1.445,11 points.

Les investisseurs de la place à Hong Kong ont été encouragés par Wall Street, où le Dow Jones et le S&P 500 ont atteint des records à la clôture, rassurés sur le dossier du conflit commercial sino-américain.

"Les fondamentaux économiques sont au beau fixe dans beaucoup de domaines, notamment aux États-Unis. Nous ne prévoyons pas du tout que le conflit commercial (entre Pékin et Washington) fasse dérailler la croissance américaine" a commenté Grant Forster, de Principal Global Investors' Australia, à Bloomberg TV.

Pékin et Washington se sont infligés en début de semaine une nouvelle salve de taxes douanières mais à un degré moins sévère que redouté et en parallèle, des données positives sur le chômage et l'endettement américain ont été publiées.

"Ne vous y trompez pas, l'économie américaine marche sur ses deux pieds", a assuré Stephen Innes d'OANDA.

"Une croissance robuste, des niveaux d'emploi en hausse, une augmentation des investissements suggèrent que cette bonne santé de l'économie américaine est plus qu'une réaction à court terme à l'injection d'une dose survitaminée de crédit facile et de conditions fiscales favorables", a-t-il ajouté.

Le dollar de Hong Kong a bondi, les analystes prévoyant que le marché s'oriente sur une possible hausse des taux d'intérêts ces prochaines semaines, alors que les liquidités se réduisent.

La perspective d'une remontée des taux a profité au secteur bancaire. HSBC prenant 1,60% à 69,75 dollars de Hong Kong, China Construction Bank grimpant de 3,14% à 6,90 HKD et Hang Seng Bank gagnant 1,35% à 210 HKD.

Le poids lourd Tencent a bondi de 3,15% à 334,40 HKD, l'assureur AIA a pris 3,51% à 67,80% et le fabricant d'équipements télécoms ZTE a grimpé de 2,30% à 14,24 HKD.

Mais les groupes énergétiques ont chuté après que le pétrole a fait les frais jeudi d'un tweet de Donald Trump appelant l'OPEP a baissé ses prix.

Cette remarque intervient alors que l'organisation prépare une réunion à Alger ce week-end entre les principaux pays producteurs et que les analystes s'attendent à ce qu'ils discutent de la baisse des exportations iraniennes à l'aune de nouvelles sanctions américaines.

CNOOC a chuté de 3,68% à 14,14 HKD, PetroChina a perdu 0,97 % à 6,10 HKD et Sinopec a cédé 1,54 % à 7,65 HKD.

Les Bourses chinoises continentales ont été dopées par des annonces gouvernementales pour encourager la consommation intérieure et faire moins reposer la croissance sur les exportations.

Les titres du secteur commercial ont progressé. A Shenzhen le géant Suning.com a bondi de 4,05% pour finir à 13,10 yuans pendant qu'à Shanghai la société Wangfujing Department Store a pris 2,94% à 15,76 yuans.

Les banques cotées à Shanghai ont aussi terminé en hausse. Bank of China a gagné 3,08 % à 3,68 yuans et China Merchants Bank a clôturé à +6,28 % à 30,30 yuans.

CITIC Securities a augmenté de 3,35% à 16,68 yuans pendant qu'à Shenzen Western Securities a pris 2,97% à 8,32 yuans.

Les marchés chinois seront fermés lundi pour un jour férié.

afp/al