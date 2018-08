Les Bourses chinoises terminent la semaine en baisse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé la semaine en baisse vendredi pour un troisième jour consécutif, l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ayant entamé la confiance des investisseurs.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a cédé 0,14% ou 38,24 points, à 27.676,32 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a lâché 1% (soit 27,58 points) à 2.740,44 points avec un volume de transactions de 129,1 milliards de yuans (16,3 mds d'euros) et accuse une chute de 3% sur la semaine.

Celui de Shenzhen a concédé 1,72% (25,99 points) à 1.486,06 points avec un volume de transactions de 155,6 milliards de yuans (19,6 mds d'euros) et s'est affaissé de 4,1% sur la semaine.

Les cours, qui fléchissent déjà depuis plusieurs semaines en raison de l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, ont sérieusement dévissé depuis l'annonce que la Maison Blanche pourrait accroître les tarifs douaniers sur des importations chinoises représentant 200 milliards de dollars par an.

Et ce après avoir déjà imposé en juillet des surtaxes douanières sur 34 milliards de dollars d'importations provenant du géant asiatique.

"Il y a de réelles inquiétudes des marchés à propos de cette guerre commerciale, et toute mesure éventuelle de rétorsion de la part de la Chine, qui se contente jusqu'à présent d'une approche rhétorique, pèserait sur les marchés", a estimé Greg McKenna, responsable de la stratégie commerciale chez AxiTrader.

Or, les places chinoises, dominées par des investisseurs individuels et boursicoteurs souvent suivistes et imprévisibles, font figure de montagnes russes, extrêmement volatils et sensibles aux fluctuations des informations et rumeurs.

Du côté des valeurs à Hong Kong, le groupe d'énergie CNOOC s'est contracté de 1,27% à 12,40 dollars de Hong Kong (HKD). L'exploitant de casinos Galaxy Entertainment a lui chuté de 2,80% à 57,20 HKD tandis que Lenovo a laissé 0,93% à 4,27 HKD.

Rusal s'est incliné de 1,35% à 2,20 HKD et HSBC a reculé de 0,69% à 72,30 HKD. L'assureur AIA a progressé lui de 0,46% à 66,20 HKD.

Du côté des technologiques, AAC Technologies a fini en hausse de 0,11% à 94,55 HKD et le géant de l'internet Tencent a grimpé de 1,39% à 349,80 HKD mais les deux titres n'ont pas compensé leurs pertes de ces derniers jours.

"Le conflit commercial sino-américain est une des raisons (des baisses de ces derniers jours). Le marché, dans son ensemble est dans un état très fragile et cherche jusqu'où il peut baisser", a commenté Zhang Yanbing, analyste chez Zheshang Securities. "Même après deux jours de fortes pertes, les investisseurs restaient attentistes."

L'intensification cette semaine du conflit douanier entre la Chine et les États-Unis a fait perdre à la Chine sa place de deuxième marché boursier mondial --en termes de valorisation totale de ses places-- au profit du Japon, pour la première fois depuis 2014.

La valeur cumulée des places boursières chinoises a glissé, à la clôture de jeudi, à environ 6.090 milliards de dollars, tandis que celle des Bourses japonaises s'établissait à 6.170 milliards de dollars, selon des chiffres de Bloomberg diffusés vendredi.

La monnaie chinoise est tombée vers 08H00 GMT à son plus bas niveau depuis mai 2017, à 6,8972 yuans pour un dollar. Le yuan a connu sa huitième semaine de baisse consécutive, une première depuis 1994.

En Chine continentale, les groupes de boissons alcoolisées ont fortement reculé: Distillery Kweichow Moutai a fondu de 2,42% à 678,99 yuans à Shanghai, et Wuliangye Yibin de 3,31% à 65,67 yuans à Shenzhen.

Dans les activités de courtage, les cours sont aussi en retrait. À Shanghai, Citic Securities a glissé de 0,62% à 16,02 yuans et China Merchant Securities de 0,70% à 12,68 yuans.

afp/rp