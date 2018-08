Les Bourses chinoises terminent la semaine en baisse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen ont terminé vendredi en nette baisse, marquées par la crainte d'une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis dès la semaine prochaine.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,98%, soit 275,50 points, à 27.888,55 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a cédé 0,46% (ou 12,49 points) à 2.725,25 points, soit 0,15% sur la semaine, et celui de Shenzhen a abandonné 1,09% (-15,80 points) à 1.451,38 points, soit 0,61% sur la semaine.

Les marchés mondiaux sont repartis à la baisse vendredi après l'annonce de Bloomberg selon laquelle Donald Trump souhaitait mettre en place de nouvelles barrières douanières contre la Chine "dès que se terminera la semaine prochaine la période de consultations publiques" sur ce sujet.

Cette annonce arrive une semaine après des discussions entre les deux plus grandes puissances mondiales, les premières depuis la mise en place de taxes réciproques sur 50 milliards de dollars de biens en juillet puis en août, qui se sont terminées sans avancée ravivant les craintes d'une pénible guerre commerciale.

Les trois indices majeurs américains ont terminé en baisse jeudi, après quatre séances consécutives de records battus pour le S&P 500 et le Nasdaq.

La semaine avait pourtant commencé sur une note positive avec les espoirs d'un accord commercial entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique et d'une issue pour le Brexit.

"Une chose est sûre, l'évolution du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis sera central pour les marchés pendant le mois de septembre", a indiqué Ray Attrill, responsable de la stratégie des changes à National Australia Bank.

"Nous pensons qu'il faut prendre au sérieux les gros titres selon lesquels Donald Trump va annoncer l'augmentation des taxes douanières contre la Chine dès la semaine prochaine", a-t-il ajouté.

Les propos de Donald Trump interviennent avant un sommet prévu avec le président chinois Xi Jinping en novembre, et certains observateurs estiment qu'ils font partie de sa stratégie pour obtenir des concessions.

Côté valeurs, le poids lourd Tencent a chuté de 4,87% à 340,00 dollars de Hong Kong (HKD), Sun Kai Properties a perdu 1,60% à 116,50 HKD et le géant de l'aluminium Rusal a abandonné 0,47% à 2,11 HKD.

Les sociétés du secteur de l'énergie ont terminé en ordre dispersé. PetroChina a plongé de 3,79% à 5,84 HKD mais CNOOC et Sinopec ont gagné 0,29% et 0,38% à 13,88 HKD et 7,89 HKD.

L'exploitant de casinos Wynn Macau s'est apprécié de 0,23% à 21,85 HKD et AAC Technologies a bondi de 3,20% à 87,00 HKD.

L'assureur AIA a lâché 0,22% à 67,70 HKD et HSBC 0,94% à 68,85 HKD.

Les places de Chine continentale ont perdu également du terrain vendredi, les inquiétudes sur le commerce international l'emportant sur l'entrée de nouvelles valeurs dans les indices MSCI et un indicateur positif sur l'industrie manufacturière.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier publié vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS), s'est établi à 51,3 contre 51,2 en juillet, indiquant un renforcement de l'activité. Il s'agit d'une statistique clé pour la santé industrielle chinoise.

"Les investisseurs ne sont pas rassurés sur l'issue du conflit entre les Etats-Unis et la Chine," a indiqué Zhang Qi, analyste à Haitong Securities. "Le marché a également enregistré des prises de bénéfices logiques après le rebond du début de la semaine."

"Nous pouvons nous attendre à davantage d'investissements grâce au début de la seconde phase d'intégration d'indices par MSCI," a-t-il ajouté.

Les sociétés de l'internet ont plongé après l'engagement de Pékin de renforcer les contrôles sur les jeux vidéo en ligne. 37Games a perdu 9,98% à 10,19 yuans et Perfect World a chuté de 6,42% à 24,78 yuans.

Les groupes d'assurance ont fini en ordre dispersé à Shanghai. Ping An Insurance a abandonné 0,28% à 62,98 yuans et China Life Insurance gagné 0,59% à 22,10 yuans.

afp/rp