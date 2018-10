Les Bourses chinoises terminent la semaine en baisse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont terminé la semaine en baisse vendredi, dans un contexte de prises de bénéfices à travers l'Asie, les investisseurs ne parvenant pas à suivre le rebond de Wall Street jeudi en raison des inquiétudes géopolitiques et commerciales.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a chuté de 1,11% (276,83 points) pour finir à 24'717,63 points.

A Shanghai, l'indice composite a abandonné 0,19% (4,95 points) à 2598,85 points alors que celui de Shenzhen perdait 0,17% (2,18 points) à 1290,62 points.

Ces pertes arrivent à la fin d'une semaine difficile, certains indices effaçant leurs gains d'une année, plombés par les secteurs des technologies et de l'énergie qui ont essuyé depuis lundi une sévère correction.

En cause, les effets de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et de la remontée des taux d'intérêt qui se font sentir sur les marchés.

"A la différence du précédent mouvement massif de ventes en 2018, qui touchait un ou deux secteurs, l'ampleur de cette dernière +débâcle+ est beaucoup plus forte car les poids-lourds très présents sur les marchés américains ouvrent la voie," a indiqué Stephen Innes, responsable des échanges Asie-Pacifique chez Oanda.

Les sociétés du secteur de l'énergie ont fini en ordre dispersé, mais toujours sous pression, alors que les cours du pétrole se replient après avoir atteint un plus haut en quatre ans au début du mois.

A Hong Kong, CNOOC a gagné 1,67% à 13,40 dollars de Hong Kong (HKD), Sinopec s'est apprécié de 0,79% à 6,39 HKD et PetroChina a perdu 1,59% à 5,56 HKD.

Le secteur des technologies a souffert, Tencent a chuté de 3,35% à 260,00 HKD et AAC Technologies de 4,75% à 56,20 HKD.

La compagnie aérienne Cathay Pacific a abandonné 2,35% à 9,98 HKD, son plus bas en neuf ans, au lendemain de son annonce d'une fuite de données qui pourrait toucher jusqu'à 9,4 millions de passagers.

En Chine continentale, les sociétés du secteur pharmaceutique ont perdu du terrain, parmi elles Renhe Pharmacy Co. s'est délestée de 1,79% à 7,15 yuans.

Le secteur de l'immobilier était mieux orienté, le spécialiste de l'immobilier résidentiel Vanke gagnant 1,36% à 23,81 yuans et Poly Real Estate s'appréciant de 2,06% à 12,40 yuans.

