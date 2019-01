Les Bourses chinoises terminent la semaine en hausse

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont achevé vendredi en hausse une semaine positive, les investisseurs se réjouissant d'une possible suppression des droits de douane imposés à la Chine par les Etats-Unis, afin de pousser Pékin à de nouvelles concessions.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a terminé en hausse de 1,25%, à 27.090,81 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 1,42%, pour terminer à 2.596,01 points, et celui de la Bourse de Shenzhen a pris 0,99%, à 1.322,14 points.

Une vague d'optimisme soufflait sur les marchés asiatiques, portés par l'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine sur leur différend commercial.

La guerre commerciale que se livrent les deux puissances pourrait en effet s'adoucir selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, qui affirme que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer ont évoqué un assouplissement voire une suppression des taxes pesant sur Pékin en échange de réformes structurelles.

Interrogé par l'AFP, le département du Trésor a affirmé qu'aucune recommandation officielle n'avait été émise par MM. Mnuchin et Lighthizer et que les discussions étaient "loin d'être achevées".

Cependant, "le marché voit le verre à moitié plein, les signaux montrant que les concessions sont en bonne voie", a commenté Alfonso Esparza, analyste d'Oanda.

Les inquiétudes liées à l'ouverture d'une enquête pénale américaine sur des soupçons de vols de technologies par le groupe chinois de télécommunications Huawei, qui avaient secoué les marchés jeudi, semblaient mises de côté.

Sur le plan des valeurs, les sociétés du secteur de l'énergie étaient bien orientées après l'annonce jeudi par l'OPEP de la baisse de sa production en décembre pour le deuxième mois consécutif.

CNOOC a bondi de 2,05% à 12,92 dollars de Hong Kong (HKD) et PetroChina a gagné 1,20% à 5,05 HKD.

Le poids lourd de l'indice Tencent s'est apprécié de 1,75% à 337,00 HKD, le géant de l'aluminium Rusal a progressé de 3,46% à 2,69 HKD et la société informatique Lenovo 1,72% à 14,22 HKD.

En Chine continentale, les deux sociétés de spiritueux Kweichow Moutai et Wuliangye Yibin étaient bien orientées, avançant respectivement de 3,70% et 3,78% à 683,61 et 53,88 yuans.

afp/jh