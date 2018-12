Les Bourses chinoises terminent sur de solides gains

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a clôturé sur de solides gains jeudi, gagnant plus de 1% pour la deuxième séance consécutive, sur fond d'optimisme grandissant des investisseurs quant aux pourparlers commerciaux entre Pékin et Washington.

L'indice composite hongkongais Hang Seng a bondi de 1,29%, ou 337,64 points, à 26.524,35 points.

Les places boursières de Chine continentale faisaient montre du même enthousiasme: l'indice composite de référence de la Bourse de Shanghai a pris 1,23%, ou 31,90 points, à 2.634,05 points, quand celui de Shenzhen a progressé de 1,11%, ou 14,89 points, à 1.360,92 points.

Alors que la guerre commerciale entre Washington et Pékin est loin d'être résolue, les investisseurs se montrent beaucoup plus optimistes au sujet des négociations en cours entre les deux puissances.

Le mouvement haussier a été soutenu par des informations du Wall Street Journal indiquant que Pékin songeait à réviser son ambitieux programme de développement technologique "Made in China 2025", qui suscite de fortes inquiétudes aux Etats-Unis.

Le Wall Street Journal a également évoqué le fait que la Chine souhaitait acheter davantage de soja américain.

La concession de la Chine en matière technologique "est bien plus pertinente que son accord pour acheter du soja américain ou pour réduire les taxes douanières sur les importations de voitures américaines", a estimé Ray Attrill, expert à la National Australia Bank.

La libération sous caution de la responsable du géant chinois Huawei a également soulagé les investisseurs.

En matière de valeurs, le secteur pétrolier a terminé dans le vert, dans le sillage des cours du pétrole.

CNOOC est monté de 2,51% à 13,06 dollars hongkongais, PetroChina de 1,30% à 5,45 dollars hongkongais et Sinopec de 1,87% à 6,54 dollars hongkongais.

Les exploitants de casino ont profité d'un rebond, à l'instar de Sands China (+3,77% à 35,80 dollars hongkongais) et de Galaxy Entertainment (+3,37% à 52,10 dollars hongkongais).

Les titres de sociétés oeuvrant dans le secteur des infrastructures ou de l'immobilier, ont également terminé en hausse, les investisseurs s'attendant à une augmentation des dépenses du gouvernement dans ces secteurs.

China Railway Construction Co. a bondi de 6,89% à 12,10 yuans et Sinosteel Engineering and Technology Co. de 2,76% à 4,46 yuans.

Poly Real Estate a gagné 3,41% à 13,33 yuans et Beijing Capital Development Co. 3,05% à 7,10 yuans.

afp/buc