Les Bourses chinoises tombent au plus bas depuis quatre ans

Shanghai (awp/afp) - Les Bourses de Chine continentale ont terminé en forte baisse jeudi, tombant à leur plus bas niveau depuis quatre ans, dans le sillage du plongeon de Wall Street la veille et de la poursuite des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a cédé 5,22% à 2583,46 points, soit son plus bas niveau de clôture depuis novembre 2014. La Bourse de Shenzhen a cédé 6,45% à 1293,9 points, tombant à son plus bas depuis septembre 2014.

Les deux places financières ont été affectées par le fort repli de Wall Street, qui a perdu plus de 3% mercredi, dans un contexte de relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, critiqué vivement par le président Donald Trump.

La Bourse de Hong Kong était également en forte baisse de près de 4% à moins d'une heure de la clôture.

afp/buc