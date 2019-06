Les Bourses chinoises trébuchent, prudence avant la rencontre Xi-Trump

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont nettement trébuché mardi, dans des marchés inquiets des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran et d'une enquête sur des banques chinoises, et prudents avant la rencontre prévue en fin de semaine entre Xi Jinping et Donald Trump en marge du G20.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 1,15% à 28'185,98 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 0,87% à 2982,07 points, tandis qu'à la Bourse de Shenzhen, l'indice de référence abandonnait 0,99% à 1560,46 points.

La Bourse hongkongaise a accéléré ses pertes au cours d'une séance assombrie par le durcissement des sanctions des Etats-Unis contre l'Iran en pleine montée des tensions entre les deux pays.

Surtout, le vif différend commercial entre Washington et Pékin continue de hanter les investisseurs, à quelques jours d'une rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 en fin de semaine à Osaka (Japon).

Certes, après six semaines de gel, les négociateurs chinois et américains pour le commerce ont enfin repris langue lundi.

Pour autant, "la perspective de cette rencontre au G20 maintient les marchés dans l'expectative. La guerre commerciale prolongée a plombé la croissance mondiale (...) L'optimisme reste important, mais il faudra que davantage de détails émergent avant que les marchés reflètent un rapprochement" des deux puissances, notait Alfonso Esparza, analyste du courtier Oanda.

A Hong Kong, les valeurs bancaires se sont effondrées de concert, après des informations du Washington Post faisant état d'une enquête visant trois grosses banques étatiques chinoises pour violation des sanctions américaines contre la Corée du Nord --ce qui pourrait les priver d'un accès crucial au système financier des Etats-Unis.

Bien que toutes trois (Bank of Communications, China Merchants Bank and Shanghai Pudong Development Bank) ont nié être impliquées, tous les titres bancaires cotés à Hong Kong ont bu la tasse: ICBC a reculé de 1,32% à 5,61 dollars hongkongais (HKD).

Le géant technologique Tencent, poids-lourd de la cote, a chuté de 1,80% à 349,40 HKD, et le fabricant de composants électroniques AAC Technologies de 2,18% à 42,70 HKD, tandis que l'assureur AIA cédait 0,54% à 82,40 HKD.

En Chine continentale, les Bourses de Shanghai et Shenzhen ont également "connu un ajustement après plusieurs séances de gains", note Zhang Qi, du courtier Haitong.

"Les valeurs bancaires ont plongé suite aux informations (de presse) et la désaffection s'est étendue aux autres secteurs" dans un climat d'incertitude ambiante, a-t-il souligné.

China Merchants Bank (-4,82% à 36,13 yuans) Shanghai Pudong Development Bank (-3,08% à 11,66 yuans) et Bank of Communications (-3,02% à 6,10 yuans) ont chuté à l'unisson, les assureurs China Pacific (-2,48% à 36,18 yuans) et China Life (-1,97% à 27,92 yuans) reculant dans leur sillage.

Le constructeur automobile Changan a lui perdu 2,37% à 6,59 yuans.

afp/ck