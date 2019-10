Les Bourses d'Asie finissent sur des notes contrastées

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont terminé sur des notes discordantes vendredi, entre les espoirs prudents liés à l'accord sur le Brexit trouvé la veille et la déception de la performance économique de la Chine au troisième trimestre.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en hausse de 0,18% à 22.492,68 points, son plus haut niveau depuis décembre 2018, mais l'indice élargi Topix a au contraire légèrement reculé (-0,13% à 1.621,99 points).

L'indice Nikkei était monté encore plus haut en matinée, avant d'être freiné par la nette décélération du Produit intérieur brut (PIB) chinois au troisième trimestre, à 6% sur un an, soit sa plus faible performance depuis au moins 27 ans.

Tout comme l'avenir incertain de l'accord sur le Brexit, suspendu à un vote crucial samedi du Parlement britannique, le PIB chinois a calmé les ardeurs vendredi à Tokyo.

Le coup a été plus rude pour les places chinoises: l'indice composite de Shanghai a lâché 1,32% pour finir à 2.938,14 points, celui de Shenzhen a reculé de 1,17% à 1.616,72 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng a cédé 0,48% à 26.719,58 points.

"Les faibles chiffres du PIB ont lourdement pesé sur le moral des investisseurs" en Chine, a commenté Zhang Gang, stratégiste de Central China Securities.

"Les responsables politiques sont face à un dilemme maintenant. Ils ont la possibilité de dérouler de nouvelles mesures de soutien à l'économie, mais l'inflation élevée limite les marges de manoeuvre", a-t-il ajouté.

Du côté des valeurs

RAKUTEN EN FORME APRÈS NETFLIX: le groupe japonais de services internet a nettement progressé (+2,42% à 1.055 yens), après des résultats jugés rassurants de l'américain Netflix, alors que le groupe nippon est aussi présent sur son secteur du streaming vidéo à la demande.

NISSAN A GRIMPÉ MALGRÉ RENAULT: l'action du constructeur japonais Nissan a terminé sur un gain de 0,61% à 689 yens, les investisseurs ayant visiblement fait peu de cas des difficultés de son allié Renault, qui a abaissé la veille par surprise ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.

LES COSMÉTIQUES NIPPONS FONT GRISE MINE: le titre du géant japonais des cosmétiques Shiseido, qui dépend beaucoup du dynamisme de la Chine, a fini en queue de l'indice Nikkei (-3,12% à 8.590 yens). Ses concurrents Kao (-1,34% à 8.260 yens) et Fancl (-1,68% à 2.812 yens) ont également souffert.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,67 yens vers 09H30 GMT, contre 108,77 yens la veille après la clôture de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise reculait en revanche par rapport à l'euro, qui valait 120,98 yens vendredi à 09H30 GMT contre 120,41 yens la veille.

L'euro grignotait un peu par rapport au dollar, à raison de 1,1130 dollar pour un euro, contre 1,1124 dollar la veille à 19H00 GMT.

Après avoir hésité pendant la séance de vendredi en Asie, les cours du pétrole repartaient en hausse: à 9H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,48% à 54,19 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,15% à 60 dollars.

