Les Bourses d'Asie stimulées par le répit sur le front de la guerre commerciale

Tokyo (awp/afp) - La plupart des Bourses asiatiques ont profité jeudi de la pause dans l'escalade de la guerre commerciale sino-américaine, et ont également surfé sur des espoirs de nouvelles mesures de la Banque centrale européenne (BCE) pour soutenir l'économie de la zone euro.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a terminé jeudi dans le vert (+0,75% à 21.759,61 points) pour une huitième séance consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un an. L'indice élargi Topix a gagné 0,72% à 1.595,1 points.

Pékin et Washington ont annoncé mercredi un report de surtaxes douanières sur certaines de leurs importations respectives, ce qui devrait permettre aux responsables chinois et américains de reprendre leurs négociations, prévues début octobre, dans un climat plus serein.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a également fini en hausse de 0,75% à 3.301,24 points, et celui de Shenzhen a pris 0,58% à 1.681,23 points. En revanche à la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a légèrement reculé (-0,26% à 27.087,63 points), victime de prises de bénéfices.

Du côté des valeurs

ZOZO A FLAMBÉ, CIBLÉ PAR YAHOO JAPAN: à Tokyo, le titre de Zozo, groupe nippon spécialisé dans la vente en ligne de vêtements, a bondi de 13,43% à 2.457 yens, Yahoo Japan (+2,34% à 305 yens) ayant annoncé son intention de s'emparer de 50,1% de son capital pour 400 milliards de yens (plus de 3,3 milliards d'euros). SoftBank Group, dont Yahoo Japan est une filiale, n'a en revanche progressé que de 0,21% à 4.687 yens.

DNP FÊTÉ POUR UN RACHAT D'ACTIONS: le titre du géant japonais de l'impression Dai Nippon Printing (DNP) s'est envolé de 9,31% à 2.700 yens, le groupe ayant annoncé un plan de rachat de ses propres actions pouvant aller jusqu'à 60 milliards de yens (504 millions d'euros).

HKEX EN REPLI APRÈS SON OFFRE AU LSE: le titre du groupe Hong Kong Exchange and Clearing (HKEX), l'opérateur de la Bourse de Hong Kong, a reculé jeudi de 3,5% à 237,4 dollars hongkongais, au lendemain de son offre surprise de mariage pour 32 milliards de livres avec la Bourse de Londres (LSE), alors que celle-ci est déjà fiancée avec le fournisseur de données financières Refinitiv.

Du côté des devises et du pétrole

Après avoir baissé face au dollar pendant la séance de jeudi à Tokyo, le yen se stabilisait face au billet vert: peu avant 18H00 (09H00 GMT) le dollar valait 107,86 yens, contre 107,81 yens la veille après la fermeture de Tokyo.

La monnaie japonaise continuait en revanche de reculer sensiblement par rapport à l'euro, qui se négociait pour 118,95 yens vers 09H00 GMT, contre 118,53 yens la veille.

Avant la décision de la BCE, l'euro montait face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1025 dollar vers 09H00 GMT contre 1,1008 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui étaient remontés jeudi pendant l'ouverture des marchés en Asie, repartaient en baisse: peu avant 09H00 GMT le cours du baril de brut américain WTI perdait 0,41% à 55,52 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,64% à 60,42 dollars à la même heure.

afp/jh