Les Bourses dans le rouge après la Fed, nervosité sur l'Italie

À Paris, l'indice CAC 40 recule de 0,38% à 5.491,86 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,57% tandis qu'à Londres, le FTSE résiste (-0,02%) grâce au repli de la livre sterling.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,53%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,42% et le Stoxx 600 abandonne 0,48%.

A Milan, le Footsie MIB lâche 1,58% avec le net repli de ses valeurs bancaires, dont l'indice local cède 3,23%. Des informations de presse ont évoqué une démission du ministre de l'Economie, démentie par la suite, ainsi qu'un report de la réunion sur le projet de budget prévue à 16h00 GMT, ce qui nourrit les spéculations sur des dissensions au sein du gouvernement de coalition.

Les investisseurs digèrent parallèlement les annonces de politique monétaire de la Fed, qui a relevé mercredi soir, comme prévu, son principal taux directeur. La banque centrale reste très optimiste sur la croissance américaine, notamment pour 2018.

La surprise est surtout venue du retrait de la référence au caractère accommodant de la politique monétaire dans le communiqué de la Fed. "Le comité a supprimé de son communiqué la référence au fait que la politique monétaire reste accommodante, indiquant que le FOMC estime que le taux directeur se rapproche de son taux neutre", observe Charles Saint-Arnaud, stratège chez Lombard Odier IM.

"Le changement pourrait commencer à indiquer plus de flexibilité dans le timing des prochaines hausses, probablement en raison d'une certaine augmentation de l'incertitude (principalement l'impact d'une guerre commerciale)", ajoute-t-il.

Les investisseurs surveilleront d'éventuelles précisions sur la politique monétaire de la Fed lors d'une intervention de Jerome Powell au "Senator Reed's Rhode Island Business Leaders Day" à Washington, prévue à 20h30 GMT.

Avant cela, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, s'exprimera à 13h30 GMT lors du congrès annuel du Conseil européen du risque systémique. Son discours sera d'autant plus scruté que ses déclarations lundi sur la vigueur de l'inflation en zone euro ont alimenté les spéculations sur la possibilité d'une accélération de la normalisation de la politique de la BCE.

VALEURS

L'indice sectoriel des banques recule de 1,2%, plombé par la baisse des banques italiennes, comme Banco BPM (-3,14%) et Unicredit (-3,27%).

Le compartiment souffre aussi du net repli des rendements obligataires après les annonces de la Fed, qui a fait baisser les valeurs financières à Wall Street. A Paris, Société générale (-1,73%), BNP Paribas (-1,61%), Axa (-1,29%) et Crédit agricole (-0,8%) évoluent parmi les plus fortes baisses du CAC 40.

Le secteur pétrolier (+0,15%) reste porté par la hausse des cours du brut tandis que celui de la distribution résiste (+0,28%) grâce à l'envolée de H&M (+10,32%), le distributeur de prêt-à-porter ayant rassuré sur le fait qu'il ne lancerait pas de promotions pour écouler ses stocks.

A l'opposé, le courtier britannique en ligne IG Group chute de 11,52% après avoir annoncé jeudi la démission avec effet immédiat de son directeur général, Peter Hetherington.

TAUX

Les déclarations de Jerome Powell, qui a dit notamment ne pas prévoir que l'inflation surprenne à la hausse, et le calendrier semble-t-il plus incertain des relèvements de taux de la Fed à partir de l'an prochain, continuent de peser sur les rendements des emprunts d'Etat américains.

Celui à dix ans est revenu autour de 3,04%, au plus bas depuis plus d'une semaine, alors qu'il était monté mardi jusqu'à 3,113%, son plus haut niveau depuis mai.

En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance recule de près de trois points de base et est même repassé momentanément sous le seuil de 0,5%, après son pic à 0,55% mardi.

Contre la tendance, les taux italiens évoluent en forte hausse à l'approche de la présentation très attendue du budget pour 2019 qui alimente la nervosité des investisseurs. Le rendement des BTP à dix ans grimpe de plus de dix points de base, à 2,95%.

CHANGES

Les incertitudes autour du budget italien favorisent le repli de l'euro, qui est brièvement tombé dans la matinée sous 1,17 dollar.

La devise unique souffre également du renforcement généralisé du billet vert après le relèvement des prévisions de croissance de la Fed pour 2018. Le dollar gagne 0,3% face à un panier de devises de référence, au plus haut depuis une semaine.

EN ASIE

Les places boursières chinoises ont clôturé dans le rouge en dépit de l'annonce par le fournisseur d'indices FTSE Russell de l'intégration d'actions chinoises de classe A dans ses indices. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a perdu 0,4%.

De son côté, la Bourse de Tokyo s'est repliée de 0,99% malgré des développements favorables sur le front du commerce, Washington et Tokyo s'étant entendus mercredi pour engager des négociations en vue d'un accord bilatéral de libre-échange.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, la tendance s'étant inversée en toute fin de séance. L'indice Dow Jones a perdu 0,4%, le S&P-500 a cédé 0,33% et le Nasdaq Composite a reculé de 0,21%.

L'indice S&P du secteur financier a cédé 1,27%, pénalisé par la baisse des rendements des Treasuries. Parmi les principales banques du pays, JPMorgan a abandonné 1,18%, Wells Fargo 1,97%, Bank of America 1,76% et Goldman Sachs 1,56%, l'une des plus fortes baisses du Dow Jones.

ÉMERGENTS

Les devises émergentes profitent des annonces de politique monétaire de la Fed, dont les hausses de taux projetées sont conformes aux attentes. Leur indice MSCI avance de 0,14% après avoir déjà progressé la veille.

Du côté des actions, l'indice MSCI des marchés émergents gagne 0,11%, alors que l'indice MSCI World, qui refroupe 23 marchés des pays développés, perd 0,28%.

PÉTROLE

Les cours du brut repartent à la hausse et gagnent plus de 1% après avoir été pénalisés la veille par l'annonce d'une hausse inattendue des réserves de brut aux Etats-Unis. La perspective de l'entrée en vigueur de sanctions américaines contre l'Iran continue de soutenir les prix.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est proche de 72,30 dollars. Le Brent a repassé quant à lui la barre des 82 dollars le baril.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Indice du climat des affaires septembre 1,19 1,22

Indice du sentiment 111,2 111,6

économique

DE 12h00 Inflation IPCH (1re estim.) septembre 0,1% inch.

- sur un an 2,0% 1,9%

USA 12h30 PIB définitif (annualisé) T2 +4,2% +4,2%

Indice des prix "core PCE" +2,0% +2,0%

USA 12h30 Commandes de biens durables août +2,0% -1,7%

USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 210.000 201.000

22/9

USA 14h00 Promesses de vente immob. août -0,4% -0,7%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1504,71 -4,87 -0,32% -1,63%

Eurostoxx 50 3418,65 -14,50 -0,42% -2,43%

CAC 40 5501,62 -11,11 -0,20% +3,56%

Dax 30 12322,35 -63,54 -0,51% -4,61%

FTSE 7516,87 +5,38 +0,07% -2,22%

SMI 9016,41 -63,73 -0,70% -3,90%

Les valeurs à suivre à Paris et

en Europe : [WATCH/LFR]

BOURSES

ASIATIQUES

Indices Clôture Var. Var. % YTD

Points

Nikkei-225 23796,74 -237,05 -0,99% +4,53%

Topix 1800,11 -21,56 -1,18% -0,96%

Hong Kong 27715,67 -101,20 -0,36% -7,36%

Taiwan 11034,19 +60,00 +0,55% +3,02%

Séoul 2355,43 +16,26 +0,70% -4,54%

Singapour 3238,32 -0,78 -0,02% -4,84%

Shanghaï 2791,78 -15,04 -0,54% -15,58%

Sydney 6181,20 -11,10 -0,18% +1,91%

La clôture à Tokyo :

[.TFR]

WALL STREET

La séance

précédente :

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 26385,28 -106,93 -0,40% +6,74%

S&P-500 2905,97 -9,59 -0,33% +8,69%

Nasdaq 7990,37 -17,10 -0,21% +15,75%

Nasdaq 100 7563,09 -0,11 -0,00% +18,24%

Compte rendu de la séance à Wall

Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à

Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1715 1,1738 -0,20% -2,34%

Dlr/Yen 112,73 112,72 +0,01% +0,05%

Euro/Yen 132,06 132,34 -0,21% -2,31%

Dlr/CHF 0,9692 0,9657 +0,36% -0,52%

Euro/CHF 1,1356 1,1339 +0,15% -2,85%

Stg/Dlr 1,3114 1,3168 -0,41% -2,95%

Indice $ 94,5060 94,1930 +0,33% +2,59%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot 1196,24 1194,06 +0,18% -8,15%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 158,44 +0,40

Bund 10 ans 0,50 -0,03

Bund 2 ans -0,53 -0,02

OAT 10 ans 0,82 -0,02 +32,02

Treasury 10 ans 3,04 -0,02

Treasury 2 ans 2,81 -0,01

PETROLE

(en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD

t

Brut léger US 72,29 71,57 +0,72 +1,01% +19,65%

Brent 82,02 81,34 +0,68 +0,84% +22,66%

(Édité par Marc Angrand)

par Blandine Henault