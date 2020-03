Les Bourses du Golfe rebondissent, entraînées par le rebond des prix du pétrole

Dubaï (awp/afp) - Les places financières des Etats pétroliers du Golfe ont fortement rebondi à l'ouverture mardi, après plusieurs séances de pertes massives, entraînées par le redressement des cours du pétrole sur les marchés mondiaux.

Le titre du géant de l'énergie Aramco, qui domine le marché saoudien de Tadawul, a gagné 5,5% après une série de séances dans le rouge.

Le Dubaï Financial Market a bondi de 5,5% et la Bourse d'Abou Dhabi de 4,2%. Les marchés boursiers koweïtiens et qataris se sont également ressaisis après de fortes pertes dues à l'effondrement du cours du brut en raison du déclenchement par l'Arabie saoudite d'une guerre des prix.

Les petites Bourses de Bahreïn et d'Oman ont augmenté respectivement de 1,2% et de 0,2%.

Tous les marchés boursiers du Golfe ont subi de lourdes pertes au cours des deux derniers jours, tombant à leur plus bas niveau en plusieurs années après l'échec vendredi de négociations entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie sur des réductions de production pour soutenir les prix affectés par l'épidémie de nouveau coronavirus et faire face à une baisse de la demande mondiale.

En réponse, l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a entamé une guerre des prix en procédant dimanche à sa plus grande réduction en une vingtaine d'années.

Les cours du pétrole se sont effondrés de plus de 30% lundi matin en Asie, leur chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe de 1991, après la décision saoudienne. Dans les échanges européens, ils ont limité un peu la casse, perdant tout de même 20%, avec un baril largement en dessous des 40 dollars.

Alors que le Brent a gagné plus de 7,0% à environ 37 dollars le baril mardi, l'énergie et les stocks mondiaux ont également rebondi dans le commerce asiatique.

afp/fr