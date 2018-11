Europe : Les Bourses européennes à la baisse en l'absence des marchés américains

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, dans un marché toujours caractérisé par une aversion au risque prononcée malgré des avancées sur le front du Brexit et alors que les places américaines sont restées fermées pour la fête de Thanksgiving.

La séance se voulait plutôt calme mais la baisse des marchés actions a pénalisé les places financières. La Bourse de Londres a terminé en forte baisse, sanctionnée par un bond de la livre après un accord provisoire sur la relation post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE.

"Un sentiment assez négatif se manifeste donc malgré tout" et "sur la partie européenne, nous assistons à l'essoufflement du rebond" de mercredi, a relevé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste à IG France.

L'UE et le Royaume-Uni ont trouvé jeudi un accord provisoire sur la relation "ambitieuse" qu'ils espèrent bâtir après le Brexit, même si les négociations sur leur divorce sont encore loin d'être bouclées, à trois jours d'un sommet crucial.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,86%.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a abandonné 0,75% à 4.938,14 points.

Sur le terrain des valeurs, Renault a grappillé 0,17% à 59,10 euros. Le conseil d'administration du géant de l'automobile Nissan, allié au groupe Renault, a décidé jeudi de limoger son emblématique président Carlos Ghosn, détenu à Tokyo pour des malversations présumées.

Getlink (ex-Eurotunnel) a profité de l'avancée des négociations autour du Brexit (+2,29% à 11,18 euros).

LDC a décliné de 6,14% à 94,80 euros. Le volailler (Poulets de Loué) s'attend à un bénéfice d'exploitation annuel en retrait par rapport à celui de l'an passé.

A Francfort, le Dax a perdu 0,94% à 11.138,49 points.

Le titre du producteur de chimie spécialisée Covestro a bondi de 5,47% à 49,78 euros, après avoir dégringolé de près de 16% la veille à la suite de l'annonce d'un avertissement sur ses résultats.

Le spécialiste des semi-conducteurs Infineon (+4,70% à 17,70 euros) a également été recherché, après avoir souffert ces derniers temps de la désaffection pour le secteur technologique.

Volkswagen a progressé de 4,53% à 152,36 euros, marquant un début de retour en grâce du secteur automobile, ses concurrents Daimler (+2,13% à 50,84 euros) et BMW (+0,85% à 74,32 euros) finissant aussi dans le vert.

La Bourse de Londres a terminé dans le rouge (-1,28% à 6.960,32 points).

Les titres les plus exposés à l'économie britannique ont brillé après l'annonce de l'accord. La banque RBS a pris 2,08% à 221,00 pence, le groupe de construction Taylor Wimpey 1,35% à 150,00 pence, la compagnie aérienne EasyJet 2,25% à 1.160,00 pence et les magasins Marks and Spencer 1,03% à 303,30 pence.

A la baisse, le cigarettier Imperial Brands a perdu 2,09% à 2.456,50 pence, le groupe de défense BAE Systems 1,74% à 507,20 pence, le géant de la publicité WPP 3,57% à 832,20 pence et le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 1,21% à 6.622,00 pence

La Bourse de Milan a terminé jeudi en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 0,69% à 18.603 points.

Banco BPM réalise la meilleure performance avec une hausse de 2,98% à 1,89 euro tandis que Saipem enregistre la plus forte baisse, perdant 3,36% à 3,60 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en baisse de 0,61%, à 8.906,20 points.

Inditex, propriétaire de Zara et poids lourd de l'indice, a progressé de 1,37% à 25,47 euros.

A la baisse, Arcelormittal a perdu 2,39% à 21,07 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a progressé de 0,85%, à 4.818,85 points.

Parmi les valeurs, CTT a connu une hausse de 0,85% à 3,32 euros tandis que Mota Engil a cédé 3,24% à 1,49 euro.

La Bourse suisse a replongé, l'indice SMI des valeurs vedettes a reculé de 0,68% à 8.781,29 points.

Dans le camp des perdants, Credit Suisse perd 1,59% à 11,79 francs suisses suisses (CHF). UBS, le premier groupe bancaire helvétique, a lui baissé de 1,17% à 13,47 CHF. Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim a lui aussi fini dans le bas du tableau avec un recul de 1,40% à 44,45 CHF.

Du côté des rares gagnants, le groupe suisse de chimie Lonza a gagné 0,33% à 300,60 CHF, suivi de l'horloger Swatch (+0,20% à 300,10 CHF).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,62% à 514,10 points.

A la baisse, le groupe de médias Altice Europe a perdu 11,88% à 1,78 euro.

A la hausse, le géant néerlandais de l'électronique Philips a pris 1,77% à 33,31 euros.

La bourse de Bruxelles a perdu 1,28%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.426,89 points.

Plus forte hausse, la société de biotechnologies arGEN-X qui s'est appréciée de 0,51% à 78,60 euros

Dernier de l'indice, le fournisseur d'accès belge à Internet Telenet a plongé de 3,12% à 41,04 euros.

