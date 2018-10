Europe : Les Bourses européennes affectées par les taux US et les tensions commerciales

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, pénalisées par la crainte d'une hausse plus rapide que prévu des taux d'intérêt américains et par des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Les places financières ont souffert des tensions commerciales avec la Chine et d'une croissance mondiale un peu sous pression, a résumé à l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France. "La macroéconomie chinoise montre des signaux de faiblesse", a-t-il précisé.

La Bourse de New York continuait elle aussi à se replier à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,04%, l'indice élargi S&P 500 de 0,99% et le Nasdaq de 1,83%.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,88%.

La Bourse de Paris a clôturé en net repli de 1,47%.

Le secteur du luxe a souffert de son exposition à la Chine: Kering a dégringolé de 5,36%, LVMH a perdu 4,89% et Hermes 3,12%.

Francfort a perdu 0,35%.

Munich Re (+1,65%), Allianz (+1,10%) et Deutsche Bank (+1,54%) ont bénéficié de la montée des taux et rebondi après avoir pâti ces derniers jours des craintes sur l'Italie.

La Bourse de Londres a abandonné 1,22%.

Les multinationales cotées à Londres ont été plombées par une appréciation de la livre. Le cigarettier Imperial Brands a lâché 1,65%, le producteur de spiritueux Diageo 2,28% et le groupe de luxe Burberry 5,67%.

Ailleurs en Europe, Milan a cédé 0,59%, Madrid 0,50%, Lisbonne 0,75%, la Bourse suisse 0,85%, Amsterdam 1,58% et Bruxelles 0,82%.

afp/rp