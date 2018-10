Europe : Les Bourses européennes affectées par les taux américains et les tensions

commerciales

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, pénalisées par la crainte d'une hausse plus rapide que prévu des taux d'intérêt américains et par des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Les places financières ont souffert des tensions commerciales avec la Chine et une croissance mondiale un peu sous pression, a résumé à l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France. "La macroéconomie chinoise montre des signaux de faiblesse", a-t-il précisé.

Plus globalement, "la question des taux américains est venue se greffer aux questions commerciales", a-t-il souligné, en raison d'une soudaine montée des taux d'emprunt sur le marché obligataire américain.

Le rendement sur la dette des Etats-Unis à 10 ans a grimpé à son plus haut niveau depuis 2011 et celui sur la dette à 30 ans à son plus haut niveau depuis 2014.

Les derniers bons chiffres américains, sur les commandes industrielles ou les créations d'emploi devraient soutenir les perspectives de relèvement des taux directeurs par la Banque centrale américaine (Fed).

Dans ce contexte, la Bourse de New York continuait à se replier à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,04% à 26.550,35 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,99% à 2.896,58 points, et le Nasdaq de 1,83% à 7.878,32 points.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,88%.

La Bourse de Paris a clôturé en net repli (-1,47%) à 5.410,85 points, plombée par les titres liés au secteur du luxe très exposé à la Chine.

Kering a dégringolé de 5,36% à 437,80 euros, LVMH a lâché 4,89% à 287,95 euros et Hermes 3,12% à 540,00 euros.

Le secteur bancaire a bénéficié du redressement des taux aux Etats-Unis et en Europe. Crédit Agricole a progressé de 2,19% à 12,67 euros, Société Générale a gagné 0,67% à 37,00 euros et BNP Paribas 0,31% à 52,30 euros.

A Francfort, le Dax a perdu 0,35% à 12.244,14 points.

Munich Re (+1,65% à 193,75 euros), Allianz (+1,10% à 194,58 euros) et Deutsche Bank (+1,54% à 9,75 euros) ont bénéficié de la montée des taux, favorable au secteur financier, et rebondi après avoir pâti ces derniers jours des craintes sur l'Italie.

A l'inverse, RWE (-3,31% à 20,43 euros) et dans une moindre mesure EON (-0,86% à 8,68 euros) ont souffert du poids de leur dette. Fermant la marche du Dax, Continental a lâché 3,80% à 146,95 euros, plombé par une note d'Exane BNP, qui a réduit le cours-cible de l'action de 179 euros à 145 euros.

La Bourse de Londres a perdu 1,22% à 7.418,34 points.

Les multinationales cotées à Londres ont été plombées par une appréciation de la livre. Le fabricant de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser a ainsi perdu 4,19% à 6.855 pence, le cigarettier Imperial Brands 1,65% à 2.646 pence, le producteur de spiritueux Diageo 2,28% à 2.706 pence et le groupe de luxe Burberry 5,67% à 1.913 pence.

Le groupe de télévision Sky a terminé stable (-0,14% à 1.726 pence), alors que l'américain Comcast a accepté de racheter la part de 39% détenue par Fox, espérant boucler cette transaction le 9 octobre, ce qui lui permettrait de détenir plus de 75% du capital.

A Milan, l'indice FTSE Mib a cédé 0,59% à 20.613 points.

Intesa Sanpaolo a réalisé la meilleure performance du jour (+2,15% à 2,165 euros), tandis que Moncler a fermé la marche en cédant 5,61% à 36,16 euros.

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,50% à 9.314,50 points.

Principale hausse de la session, le groupe médical espagnol Grifols a progressé de 3,42% à 23,88 euros, après avoir dégringolé la veille à la suite de la publication d'un rapport des analystes d'UBS. Le secteur bancaire, qui représente un tiers de l'indice, a terminé dans le vert à l'exception de BBVA (-0,88%, à 5,30 euros) et de Banco de Sabadell (-0,31%, à 1,30 euros).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a terminé dans le rouge (-0,75%) à 10.249,84 points. Altri a connu une forte progression de 5,13% à 8,61 euros tandis que Pharol a chuté de 4,41% à 0,16 euros.

La Bourse suisse a terminé en territoire négatif (-0,85%), l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 9.097,52 points.

Les deux tiers des titres ont fini dans le rouge. La plus forte hausse a été enregistrée par le réassureur Swiss Re avec une progression de 1,51% à 92,74 CHF.

Dans le camp des perdants, le groupe suisse SGS, numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits, a plongé de 4,23% à 2.468,00 CHF.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a perdu 1,58% à 544,12 points.

A la baisse, l'éditeur RELX Plc a chuté de 3,96% à 17,59 euros. A la hausse, le groupe de médias Altice Europe a pris 2,65% à 2,44 euros.

Enfin, la Bourse de Bruxelles a reculé de 0,82%, l'indice Bel-20 des valeurs vedette s'affichant à 3.714,75 points.

A la hausse, KBC a pris 2,20% à 66,84 euros, tandis que Umicore a cédé 2,59% à 47,08 euros.

bur-as/fka/bh