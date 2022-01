Les Bourses européennes attendues en hausse, rassurées par la Chine (actualisé)

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture lundi à la faveur des initiatives de la banque centrale de Chine pour soutenir une économie en perte de vitesse.

Les contrats à terme suggèrent que le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,4% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,66%, le FTSE à Londres avancerait de 0,32% et l'EuroStoxx 50 de 0,65%.

L'annonce inattendue de la réduction de deux taux d'intérêt par la Banque populaire de Chine (BPC) afin de soutenir l'économie nationale devrait soutenir les marchés actions à l'ouverture.

La BPC a indiqué qu'elle abaissait de 10 points de base le taux de la facilité de crédit à moyen terme, à 2,85%, et le taux d'intérêt de ses opérations de prise en pension, à 2,10%.

"Tant que la BPC abaisse suffisamment les taux d'intérêt, sa détermination contribuerait à redresser le sentiment du marché et des entreprises", a déclaré Citigroup.

La décélération moins importante que prévu de la croissance économique chinoise au quatrième trimestre constitue en outre une bonne surprise. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 4,0% en rythme annuel sur les trois dernier mois de 2021, un chiffre supérieur au consensus Reuters à 3,6% mais le plus faible enregistré en un an et demi.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le PIB chinois affiche une croissance de 8,1%, là aussi un chiffre supérieur au consensus et à l'objectif du gouvernement.

D'autres statistiques publiées lundi montrent que la croissance des ventes au détail (+1,7%) a été inférieure aux attentes en décembre, au rythme le plus lent depuis août 2020, tandis que la production industrielle a progressé le mois dernier de 4,3% sur un an, faisant mieux que le consensus Reuters.

La semaine sera animée entre autres par des résultats de grandes entreprises parmi lesquelles Goldman Sachs, Morgan Stanley, ASML, Netflix ou encore Richemont.

Les investisseurs suivront également la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon, les données définitives sur l'inflation en zone euro et la publication jeudi du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

La séance du jour devrait rester assez calme en l'absence de Wall Street, fermée pour le Martin Luther King Day, et d'indicateur majeur à l'agenda.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Vendredi, elle a fini en ordre dispersé, l'indice Dow Jones ayant été freiné par le secteur financier après les publications jugées décevantes des grandes banques américaines donnant le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels des entreprises aux Etats-Unis.

Le Dow Jones a cédé 0,56% à 35.911,81 points, le S&P-500 a grignoté 0,08% à 4.662,85 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,59% à 14.893,75 points.

Sur la semaine, le Dow a perdu 0,9% et le S&P-500 et le Nasdaq ont cédé 0,3% tous les deux.

J.P. Morgan a cédé 6,15%, Citigroup 1,25% et BlackRock a lâché 2,2% après la publication de leurs comptes du quatrième trimestre.

A rebours de cette tendance dans le secteur financier, la banque californienne Wells Fargo a avancé de 3,7% après avoir affiché un bénéfice trimestriel meilleur que prévu.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,74%, soutenu par les valeurs du secteur de l'énergie et des semi-conducteurs.

Sur les marchés chinois, les actions ont profité de la croissance plus rapide qu'attendu du PIB sur un an au quatrième trimestre et de la baisse inattendue du taux de facilité de prêt à moyen terme (MLF) à un an de la Banque populaire de Chine (BPC), à 2,85%.

Le SSE Composite de Shanghai a gagné 0,58% et le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale a pris 0,86%.

CHANGES/TAUX

L'indice mesurant les fluctuations du dollar face à d'autres devises de référence est stable après avoir pris 0,4% vendredi à la faveur des anticipations d'un resserrement monétaire à venir aux Etats-Unis.

L'euro évolue sans grand changement, à 1,1425 dollar

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans gagne deux points de base, à -0,028%, dans les premiers échanges.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse grâce à l'optimisme sur l'impact limité sur la demande du variant Omicron.

Le baril de Brent gagne 0,59% à 86,57 dollars après un pic depuis octobre 2018 à 86,71 et le brut léger américain prend 0,81% à 84,5 dollars avoir inscrit un plus haut en deux mois à 84,78.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

par Laetitia Volga