Europe : Les Bourses européennes avancent prudemment avant la réunion de la BCE

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont essentiellement fait preuve de prudence mardi, à deux jours d'une réunion de la Banque centrale européenne, dont elles espèrent des mesures pour stimuler l'économie de la zone euro.

"Nous avons des marchés qui évoluent un petit peu en ordre dispersé avec l'Europe qui se maintient plutôt bien mais les Etats-Unis qui sont dans le rouge", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

"Le marché est attentiste mais reste globalement positif, il n'y a pas vraiment d'aversion au risque par rapport" à la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi, a-t-il ajouté.

Les investisseurs espèrent notamment que l'institution de Francfort annoncera un programme de rachats de dette, une baisse de ses taux directeurs et des mesures pour atténuer les effets défavorables des taux d'emprunt négatifs sur les banques les plus fragiles.

Du côté des indicateurs, la production industrielle s'est redressée en France, tandis qu'elle a continué de s'enfoncer en Italie.

Sur le front du Brexit, la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson a commencé mais le flou persiste entre la probabilité d'une élection anticipée et une sortie sans accord toujours pas écartée. Les dernières données macroéconomiques du Royaume-Uni restent, elles, meilleures que prévu dans ce contexte.

Le taux de chômage britannique est ainsi tombé fin juillet à son plus faible niveau depuis 1974, tandis que la progression des rémunérations sur un an est la plus élevée depuis 2008.

Les marchés américains évoluaient pour leur part en baisse. Vers 16H30 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,10%, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,23% tandis que l'indice Nasdaq lâchait 0,74%.

L'Eurostoxx 50 s'est quant à lui adjugé une très légère avance (+0,11%) à 3.180,66 points.

Du côté des valeurs

- LES BANQUES ENTHOUSIASTES -

Les spéculations autour de la réunion de la BCE jeudi continuent de soutenir les banques. Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale ont ainsi continué de progresser, respectivement de 2,23% à 11,26 euros, 1,92% à 44,55 euros et 1,61% à 25,55 euros. En Allemagne, la remontée de Deutsche Bank s'est poursuivie (+1,66% à 7,45 euros). Au Royaume-Uni, RBS a gagné 2,57% à 197,75 pence.

- EDF DEVISSE -

L'électricien a sévèrement pâti (-6,77% à 10,12 euros) de l'annonce d'un potentiel défaut de fabrication de composants de réacteurs nucléaires fournis par sa filiale Framatome.

- L'AUTOMOBILE RAYONNE A FRANCFORT -

Réuni à Francfort, le secteur automobile a fini dans le vert. Lors d'un point presse en Allemagne, le directeur général du groupe Renault (+0,58% à 56,78 euros) a estimé que tout ce qui pourrait renforcer la crédibilité du management de Nissan aiderait l'alliance. Les marques allemandes n'échappent pas à la tendance (+3,54% pour Continental à 125,94 euros et +0,86% pour Daimler à 46,85 euros).

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,08% à 5.593,19 points

Francfort - Dax: +0,35% à 12.268,71 points

Londres - FTSE 100: +0,44% à 7.267,95 points

Milan - FTSE MIB: -0,55% à 21.869,01 points

Madrid - IBEX 35: +0,23% à 9.010,60 points

Lisbonne - PSI 20: +0,58% à 4.995,01 points

Bourse suisse - SMI: -0,39% à 10.020,48 points

Amsterdam - AEX: +0,06% à 568,49 points

Bruxelles - BEL 20: +0,44% à 3.663,66 points

