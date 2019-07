Europe : Les Bourses européennes baissent, plombées par les PMI

À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,28% à 5.602,36 points vers 8h25 GMT. À Francfort, le Dax, soutenu par les espoirs sur le commerce, grappille 0,06% malgré la chute de plus de 4% du titre Deutsche Bank.

A Londres, le FTSE abandonne 0,44%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,15%, le FTSEurofirst 300 de 0,07% et le Stoxx 600 de 0,03%.

Après une ouverture en timide hausse, les principales Bourses se sont retournées à la baisse en réaction aux premiers résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats en Allemagne.

Ses indices PMI "flash" ont montré une récession du secteur manufacturier en juillet, ce qui a entraîné un repli de l'euro et des rendements obligataires de référence dans la zone monétaire.

L'enquête pour la zone euro, publiée une demi-heure après, a également dénoté une contraction dans l'industrie et les indicateurs d'anticipation laissent prévoir une nouvelle détérioration en août.

Ces statistiques inférieures aux attentes éclipsent des signes encourageants sur le commerce. D'après l'agence Bloomberg, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer se rendra à Shanghai lundi pour participer à des réunions avec des responsables chinois.

Ce facteur a été positif pour les marchés américains et asiatiques mais ne suffit pas pour les Bourses européennes, hormis le Dax, accaparées en outre par un flot de résultats trimestriels.

VALEURS

Deutsche Bank perd 4,3% à la Bourse de Francfort, signant la plus forte baisse du Dax, après avoir publié une perte nette de 3,15 milliards d'euros au deuxième trimestre en raison des coûts liés à sa vaste réorganisation annoncée en début de mois.

L'indice des banques en Europe en souffre et recule de 0,87%. La plus forte baisse sectoriel est pour les ressources de base (-1,95%), pénalisées par une baisse des prix du minerai de fer et par le recul de 4,31% du groupe minier Rio Tinto après une dégradation de Credit Suisse à "sous-performance".

En hausse, le spécialiste des paiements Ingenico grimpe de 6,64% à Paris après des résultats en hausse et le relèvement de ses objectifs annuels.

Dassault Systèmes prend la tête du CAC 40 avec un gain de 2,86% après avoir relevé son objectif de bénéfice par action 2019.

Il est suivi de près par TechnipFMC (+2,11%), qui a remporté un contrat important en Russie, et par STMicroelectronics (+2,08%), qui grimpe dans le sillage d'ASM International et de Texas Intruments.

L'équipementier néerlandais des semi-conducteurs évolue à un plus haut record (6,71%) après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu et un plan de rachat d'actions.

Texas Instruments gagnait pour sa part 6,4% mardi dans les échanges après la cloture de Wall Street en réaction à un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes.

A WALL STREET

Wall Street a terminé en hausse mardi, avec des indices S&P-500 et Nasdaq qui ont tutoyé des records, grâce à de solides résultats de sociétés et aussi à l'accord budgétaire passé par le président Donald Trump et le Congrès. [.nfr]

Les trois indices phares de New York ont gagné entre 0,58% et 0,68%.

Coca-Cola s'est distingué (+6,07%) après avoir relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires, permettant au titre de finir sur un plus haut record.

Le marché réagira mercredi aux résultats de Texas Instruments mais aussi de Boeing et de Caterpillar, en attendant la publication de Facebook après la clôture.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a gagné 0,41% à un plus haut de deux semaines, porté par les espoirs sur le commerce sino-américain qui a profité aux valeurs exportatrices.

En Chine, la tendance est la même avec un indice CSI 300 en hausse de 0,75%.

CHANGES

A la veille de la réunion de la BCE, l'euro recule pour la quatrième séance consécutive après les chiffres décevants des PMI flashs en Allemagne et dans la zone euro. L'approche de la décision de la BCE dont les cambistes attendent une position accommodante est également un élement baissier.

"Le point principal n'est pas nécessairement de savoir si la BCE assouplit sa politique cette semaine ou non mais quel sera le ton adopté par Mario Draghi, le président de la BCE, en ce qui concerne l'orientation future de l'institution", déclare Yukio Ishizuki chez Daiwa Securities.

La monnaie unique recule à 1,1135 dollar, un plus bas de près de deux mois.

Dans ce contexte, le dollar avance légèrement face à un panier de devises de référence, après avoir été soutenu la veille par l'accord budgétaire entre la Maison Blanche et le Congrès qui lui a permis d'inscrire un pic de cinq semaines.

TAUX

Autre incidence des PMI, la baisse des rendements des emprunts d'Etat en zone euro. Le 10 ans perd trois points de base, à -0,384%, un plus bas de deux semaines.

Le rendement des Treasuries à 10 ans suit le mouvement et recule à 2,0515%.

PÉTROLE

Les cours du brut sont en légère hausse après la publication par l'American Petroleum Institute (API) de chiffres montrant une baisse plus forte que prévu des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.

Les tensions au Moyen-Orient sont également un facteur de soutien. L'armée américaine a réaffirmé mardi avoir abattu un drone iranien la semaine dernière dans le détroit d'Ormuz, et n'exclut pas d'en avoir abattu un second.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,37% à 56,98 dollars le baril et le Brent monte à 63,95 dollars.

