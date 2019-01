Europe : Les Bourses européennes commencent l'année sans conviction, pénalisées par la

Chine

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi pour leur première séance de l'année, pénalisées par la publication d'un indicateur chinois.

"La Chine a envoyé les places boursières mondiales au tapis avec ce qui a représenté un indice supplémentaire du ralentissement économique dans le pays", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital.

L'activité des manufactures chinoises s'est dégradée fin 2018, malgré une légère amélioration de la production, notamment du fait d'une baisse des nouvelles commandes, selon l'indice indépendant Caixin, alors que l'économie chinoise donne déjà des signes de faiblesse.

Plus généralement, les marchés sont "toujours confrontés aux mêmes problèmes, à savoir les relations compliquées entre la Chine et les États-Unis, le Brexit et une faiblesse économique assez latente dans certains pays". Et tant qu'il n'y aura pas plus de visibilité, cela continuera à peser, a relevé auprès de l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale d'Oddo BHF Securities.

A New York, les indices reculaient à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,44% à 23.225,38 points, le Nasdaq 0,23% à 6.620,13 points et l'indice élargi S&P 500 0,36% à 2.497,71 points.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,27%

Paris a lâché 0,87% à 4.689,39 points.

Le secteur des matières premières a souffert des inquiétudes sur la Chine. ArcelorMittal a ainsi perdu 2,44% à 17,60 euros et Eramet 3,81% à 58,05 euros.

Le domaine du luxe a aussi été affecté, LVMH reculant de 1,90% à 253,30 euros, tout comme Kering (-2,14% à 402,80 euros) et Hermès (-1,49% à 477,60 euros).

Les valeurs automobile n'ont pas non plus été épargnées, à l'instar de Peugeot (-2,98% à 18,09 euros), Renault (-2,97% à 52,93% euros), Michelin (-1,29% à 85,58 euros) et Valeo (-3,88% à 24,52 euros).

A Francfort, le Dax a grignoté 0,21% à 10.580,19 points.

Les valeurs automobile, sensibles aux tensions commerciales, ont été déprimées: BMW (-1,36% à 69,74 euros), Daimler (-1,44% à 45,25 euros) et Volkswagen (-1,91% à 136,26 euros) ont fini en queue du Dax.

Le chimiste Covestro a abandonné 0,65% à 42,90 euros, après une mauvaise recommandation sur le titre.

A l'opposé, les groupes d'énergie Eon (+3,16% à 8,90 euros) et RWE (+1,77% à 19,30 euros) et le groupe de santé Fresenius SE (+1,89% à 43,18 euros) ont été en hausse.

La Bourse de Londres a terminé proche de l'équilibre (+0,09% à 6.734,23 points).

Le secteur minier a été pénalisé par un indicateur décevant en Chine: Anglo American a perdu 2,14% à 1.710,40 pence, Antofagasta 1,63% à 770,40 pence, BHP 1,21% à 1.631,60 pence et Rio Tinto 1,06% à 3.690,50 pence.

Les valeurs bancaires ont également souffert. Standard Chartered, très présente en Asie, a lâché 0,48% à 606,40 pence et Lloyds Banking Group 1,64% à 51 pence.

En revanche, la chaîne d'habillement Next a progressé (+4,66% à 4.177 pence) à la veille de la publication de ses chiffres de ventes pour Noël.

La Bourse de Milan a fini proche de l'équilibre, l'indice FTSE Mib gagnant 0,04% à 18.331 points. Parmi les grands groupes, Prysmian réalise la meilleure peformance avec +3,44% à 17,45 euros, tandis que la banque BPER enregistre la plus forte baisse (-2,02% à 3,29 euros).

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en petite hausse de 0,12% à 8.550,00 points.

Le groupe Mediaset Espana a pris 1,79% à 5,59 euros alors que Viscofan a lâché 2,87% à 46,74 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0.20% à 4.740,85 points.

Altri a connu une progression de 2,59% à 5,95 euros, tandis que EDP Energias a cédé 1,61% 3,00 euros.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a fini en baisse de 0,27% à 486,57 points. A la baisse, le groupe de travail temporaire Randstad a perdu 2,57% à 39,06 euros.

A la hausse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a pris 2,39% à 20,96 euros.

Enfin, la Bourse de Bruxelles a perdu 0,63%, l'indice BEL-20 s'inscrivant en clôture à 3.223,14 points.

Argenx (+1,64% à 86,60 euros) a signé la plus forte hausse, tandis que le groupe Ontex a terminé dernier du classement avec une chute de 3,35% à 17,30 euros.

La Bourse suisse est restée fermée ce mercredi.

bur-as/soe/nas