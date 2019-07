Europe : Les Bourses européennes convaincues par les nominations de l'UE

PARIS (awp/afp) - Les principales Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, réagissant favorablement aux nominations aux principaux postes de l'Union Européenne, notamment celle de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne (BCE).

"Même si le choix final constitue une surprise, les marchés le prennent positivement", a commenté auprès de l'AFP Adrien Dumas, un gérant de Mandarine Gestion. Après 48 heures de marchandages, les dirigeants européens se sont entendus mardi sur les futurs dirigeants de l'UE, avec deux femmes à deux postes clés. La ministre allemande Ursula von der Leyen va prendre la tête de la Commission européenne et la Française Christine Lagarde, celle de la BCE.

"Les marchés attendaient plutôt, comme le veut la tradition, une personne ayant fait ses classes au sein des Banques centrales", a poursuivi Adrien Dumas au sujet de cette dernière. "Mais elle est perçue comme plus [adepte d'une politique monétaire] accommodante que les candidats qui semblaient en position de l'emporter et cela augmente pour les marchés la probabilité que l'institution baisse ses taux rapidement."

A Paris, le CAC 40 a même atteint un nouveau record annuel, à 5.618,81 points (+0,75%), dans un volume d'échanges peu étoffé de 2,7 milliards d'euros. La Bourse de Francfort et celle de Londres ont également terminé en hausse, respectivement de 0,71% et de 0,66, tandis que celle de Milan a bondi de 2,40%. La Commission européenne a annoncé mercredi "qu'une procédure pour déficit excessif contre l'Italie" n'était "plus justifiée". L'Eurostoxx 50 a gagné 0,88%.

Wall Street montait à la mi-journée, peu avant une clôture anticipée en raison des célébrations du 4 juillet : vers 16H00 GMT le Dow Jones Industrial Average prenait 0,46% à 26.907,32 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique 0,58%, à 8.156,15 points, et l'indice élargi S&P 500, 0,60%, à 2.991,18 points.

Du côté des valeurs

- VONOVIA EN TETE DU DAX

Le groupe d'immobilier Vonovia a terminé en tête du Dax (+2,76% à 44,31 euros), à la faveur d'une note positive des analystes de Kempen, recommandant l'achat du titre.

- VODAFONE PROFITE DE LA 5G

Le groupe de télécoms a grimpé de 2,07% à 131,42 pence, après avoir lancé son réseau mobile 5G dans sept villes du Royaume-Uni (Birmingham, Cardiff, Glasgow, Liverpool, Manchester, Bristol et Londres), devenant après EE le deuxième acteur à proposer cette technologie dans le pays.

Vodafone arrive un mois après EE, qui avait lancé son propre réseau fin mai. Dix-neuf autres villes britanniques seront couvertes par le réseau Vodafone avant la fin de l'année.

- LES MATIERES PREMIERES SOUFFRENT

En France, le secteur des matières premières a souffert. ArcelorMittal a perdu 0,88% à 15,46 euros et Total 0,96% à 49,12 euros.

Le géant pétrolier a annoncé mercredi avoir démarré la production de la raffinerie de biocarburants de La Mède (Bouches-du-Rhône), l'une des plus grandes d'Europe, au grand dam des associations de défense de l'environnement.

Il avait lancé en 2015, en liaison avec le gouvernement, la conversion de sa raffinerie de pétrole brut, alors pourvoyeuse de 430 emplois mais largement déficitaire dans un contexte de surcapacités européennes. Le groupe indique avoir investi 275 millions d'euros.

- THALES PROGRESSE

Thales est monté de 1,59% à 108,95 euros. Thales Alenia Space, société conjointe entre le français Thales et l'italien Leonardo, a annoncé mardi avoir remporté un contrat en Indonésie de plus de 100 millions d'euros. En outre Naval Group, dont Thales détient 35%, a remporté un contrat de 1,2 milliard pour la construction de quatre corvettes pour la Roumanie.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,75% à 5.618,81 points

Francfort - Dax: +0,71% à 12.616,24 points

Londres - FTSE 100: +0,66% à 7.609,32 points

Milan - FTSE MIB: +2,40% à 21.905,34 points

Lisbonne - PSI 20: -0,62% à 5.180,84 points

Zurich - SMI: +0,46% à 10.066,53 points

Madrid - IBEX 35: +1,22% à 9.394,40 points

Amsterdam - AEX: +0,50% à 572,93 points

Bruxelles - Bel 20: +1,24% à 3.641,23 points

