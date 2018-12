Europe : Les Bourses européennes dans le rouge, nerveuses face au report du vote sur le

Brexit

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé nettement dans le rouge lundi, plombées par le report du vote du Parlement britannique sur le Brexit et par les tensions commerciales toujours latentes entre la Chine et les Etats-Unis.

Les marchés européens ont été secoués par l'annonce de la Première ministre britannique Theresa May du report du vote sur l'accord de sortie de l'Union européenne (UE) qui devait se tenir mardi, signe de profondes divisions au sein de son Parlement.

Elle souhaite désormais rediscuter avec l'UE des "préoccupations" exprimées par son assemblée.

"Les nouvelles sont mauvaises du côté du Royaume-Uni, où Theresa May s'apprête à repousser son vote sur le texte négocié avec Bruxelles, faute certainement de majorité" pour l'adopter, a relevé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué à Diamant bleu Gestion.

Son impossibilité "à soumettre le texte montre clairement la faiblesse de Theresa May et son incapacité à surmonter les divisions de son propre camp et à trouver des alliés dans les camps opposés", a-t-il jugé.

A New York, les indices évoluaient nettement dans le rouge à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,48% à 24.028,57, l'indice élargi S&P 500 perdait 1,13% à 2.603,36 points et le Nasdaq cédait 0,48% à 6.935,67 points.

Les investisseurs ont accueilli avec une certaine appréhension l'annonce lundi d'une décision judiciaire chinoise interdisant la vente de certains modèles d'iPhone dans le pays, qui pourrait compliquer les tractations commerciales déjà difficiles entre Washington et Pékin. Apple perdait 1,90% tandis que Qualcomm gagnait 3,39%.

L'Eurostoxx 50 a cédé 1,36% à 3.016,99 points.

À Paris, le CAC 40 a lâché 1,47% à 4.742,38 points, son plus bas en deux ans.

Parmi les valeurs qui ont particulièrement baissé, l'action d'Eramet s'est écroulée de 24,40% à 48,80 euros après que le groupe métallurgique et minier a prévenu samedi qu'il pourrait voir ses résultats dégradés en raison de problèmes de contrôle qualité.

L'action Vicat-Ciments a quant à elle chuté de 7,05% à 39,84 euros après une baisse de son objectif de cours par Barclays.

À Francfort, le Dax a également essuyé de lourdes pertes, lâchant 1,54% à 10.622,07 points.

Deutsche Bank (-5,55% à 7,28 euros) a fini lanterne rouge, à son plus bas historique. Bayer a perdu 4,15% à 60,80 euros, alors que son actionnaire de référence Elliott cherche à forcer une scission entre les divisions santé et agrochimie du groupe.

Parmi les rares hausses du jour, le groupe de santé Fresenius SE a rebondi de 2,28% à 39,88 euros.

Même tendance à Londres, où l'indice FTSE-100 a perdu 0,83% à 6.721,54 points.

Les titres les plus exposés à l'économie britannique ont logiquement souffert, signe des doutes sur les bienfaits du Brexit.

La société de construction Barratt Developments a perdu 5,16% à 439 pence, son homologue Taylor Wimpey 3,51% à 129,30 pence, le groupe postal Royal Mail 2,30% à 296,80 pence et la compagnie aérienne EasyJet 5,17% à 1.054 pence.

La Bourse de Milan a également commencé la semaine en nette baisse, l'indice FTSE Mib perdant 1,77% à 18.410 points, dans le sillage des autres places financières.

Le spécialiste du chauffage urbain A2A a été la seule valeur à terminer de justesse dans le vert avec une hausse de 0,07% à 1,499 euro, tandis que dans le bas du tableau, Mediaset, qui doit bientôt quitter l'indice vedette, a chuté de 5,12% à 2,467 euros et Moncler de 5,13% à 27,94 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en baisse de 1,76% à 8.660 points.

Le groupe de grande distribution Dia a perdu 7,35%, à 0,51 euros et sortira de l'indice, selon une note du comité surveillant l'Ibex 35. Il y sera remplacé par le papetier Ence.

Le secteur bancaire a lui aussi baissé: Banco Santander a chuté de 2,66% à 3,87%, BBVA de 2,47% à 4,58 euros et CaixaBank de 1,84% à 3,30 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 0,94% à 4.791,29 points.

L'expert de la finance Sonae Capital a enregistré la plus forte hausse (+2,59% à 0,87 euros) tandis que le papetier Semapa a connu la plus forte baisse de la séance, cédant 5% à 12,92 euros.

La Bourse suisse a débuté la semaine en très nette baisse, l'indice SMI des valeurs vedettes s'affaissant de 2,17% à 8.551,02 points.

Tous les titres ont terminé dans le rouge. Les valeurs bancaires ont été particulièrement chahutées par les investisseurs.

La banque Julius Baer, spécialisée dans la gestion de fortune, a vu son titre plonger de 4,15% à 35,56 francs suisses suisses. UBS, premier établissement bancaire helvétique, a perdu 3,14% à 12,16 francs suisses suisses, tandis que son concurrent Credit Suisse chutait de 2,52% à 10,81 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 1,72% à 495,31 points.

A la baisse, le groupe de médias Altice Europe a chuté de 7,93% à 1,94 euros.

Enfin, la bourse de Bruxelles a reculé de 1,72% lundi, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.286,92 points.

Toutes les valeurs du Bel-20 étaient en baisse sauf une, le groupe biopharmaceutique UCB qui a crû de 0,64% à 75,88 euros.

Le groupe chimique belge Solvay a particulièrement souffert (-5,53% à 87,54 euros).

