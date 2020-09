Europe : Les Bourses européennes dans le rouge, nouvelle flambée d'inquiétude

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes cédaient lundi à la nervosité en raison de la résurgence de la pandémie de coronavirus qui augmente les craintes d'un ralentissement de la reprise économique. Les valeurs bancaires étaient en chute libre, après des révélations en matière de blanchiment d'argent.

Vers 12h48 (10h48 GMT), les principaux indices européens perdaient plus de 3%: le Dax (-3,17%), le FTSE (-3,34%), le CAC 40 (-3,33%), Milan (-3,37%) et Madrid (-3,09%). La Bourse suisse lâchait quant à elle 1,7%.

L'ouverture à Wall Street ne semblait pas de bon augure non plus vu le biais négatif des contrats à terme sur ses trois indices vedette : le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,90%, le S&P 500 de 1,56% et le Nasdaq de 1,30%.

"Les marchés actions souffrent en Europe alors que les craintes sanitaires et de reconfinement pèsent sur le moral des investisseurs", constate David Madden, analyste pour CMC Markets. Des mesures de restrictions face au coronavirus ont déjà été mises en place localement dans plusieurs pays européens dont l'Espagne, le Danemark, la France et l'Irlande.

Au-delà de ces restrictions ciblées, le Royaume-Uni reste extrêmement surveillé. En outre, le secteur financier était fragilisé par une enquête du consortium de journalistes ICIJ concluant que des montagnes d'argent sale avaient transité par de grandes banques internationales entre 1999 et 2017.

Deutsche Bank s'écroulait de 8,30%, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas dévissaient de plus de 5%.

A Hong Kong, le titre du géant bancaire HSBC a clôturé sur une baisse de 5,33% à 29,30 HKD. Outre le fait que le groupe a été cité par l'enquête d'ICIJ, il pourrait essuyer des sanctions de Pékin dans le cadre de mesures de représailles contre certains pays étrangers.

