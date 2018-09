Europe : Les Bourses européennes dans le vert aidées par Wall Street

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont presque toutes terminé en terrain positif jeudi, portées par la bonne tenue de Wall Street au lendemain d'annonces sans grande surprise de la Banque centrale américaine (Fed).

"Les propos de la Fed ont été plutôt bien digérés", a analysé Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque, interrogé par l'AFP.

La Banque centrale américaine a, comme attendu, relevé mercredi ses taux pour la troisième fois cette année en les portant dans la fourchette de 2% à 2,25%, leur plus haut niveau depuis dix ans.

Mais "le contexte général de marché reste incertain", avec notamment la présentation prévue dans la soirée des grandes lignes du budget italien et le dossier commercial entre les Etats-Unis et la Chine, a-t-il souligné.

Wall Street montait nettement à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,61% à 26.545,83 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,68%, à 2.925,61 points, et le Nasdaq de 0,93% à 8.064,86 points.

Les indices sont portés par le dynamisme d'Apple (+2,25%) et Amazon (+1,85%), les deux plus importantes sociétés à la Bourse de New York en termes de capitalisation.

L'Eurostoxx 50 a pour sa part gagné 0,48%.

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,50% à 5.540,41 points.

En matière de valeurs, le secteur bancaire, déjà à la peine cette année, a été desservi par les banques italiennes sous pression. Société Générale a cédé 0,31% à 38,04 euros, BNP Paribas a reculé de 0,29% à 54,47 euros.

Les titres technologiques ont aussi fait grise mine, un peu pénalisés par un repli la veille de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie. Soitec a chuté de 9,82% à 61,55 euros, STMicroelectronics a perdu 1,79% à 15,90 euros, Altran 2,01% à 7,55 euros Alten 2,08% à 89,55 euros, Sopra Steria 1,63% à 138,50 euros et Atos 2,23% à 105,25 euros.

La Bourse de Francfort a fini dans le vert, le Dax gagnant 0,40% à 12.435,59 points, tirée notamment par l'envol du titre de Thyssenkrupp (+9,92% à 22,06 euros).

La direction du géant allemand de l'acier, sous la pression des actionnaires depuis des mois, a annoncé prévoir une scission en deux entités de sa structure de conglomérat historique.

Volkswagen a pris 1,69% sur la séance, à 153,86 euros. Selon le quotidien Tagesspiegel, le conseil de surveillance d'Audi, filiale de VW, décidera demain du licenciement du patron d'Audi, Rupert Stadler, en détention provisoire dans le cadre du scandale des moteurs truqués diesel.

A Londres, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 0,45% à 7.545,44 points.

Le voyagiste allemand TUI, coté sur le marché britannique, a progressé (+2,50% à 1.474,00 pence) après avoir confirmé ses objectifs malgré la vague de chaleur de cet été en Europe qui a pu décourager les vacanciers de partir à l'étranger.

Le groupe d'énergie Centrica a été recherché (+2,85% à 153,50 pence). La maison mère de British Gas, comme l'ensemble du secteur, s'est vu demander par le régulateur britannique d'améliorer ses procédures de réponse aux plaintes des clients, mais aucune enquête formelle n'a été ouverte à son encontre.

En revanche, le croisiériste Carnival a chuté (-5,17% à 4.735,00 pence). Les investisseurs se sont inquiétés pour les perspectives du groupe, qui a toutefois publié de bons résultats au troisième trimestre.

A Milan, le FTSE Mib a perdu 0,62% à 21.511 points, à quelques heures de la présentation des grandes lignes du budget 2019.

La plus forte baisse a été enregistrée par Atlantia (-2,34% à 17,95 euros), suivi de Ubi Banca (-2,09% à 3,75 euros) et Banca Mediolanum (-1,95% à 6,27 euros).

Bonne séance en revanche pour Mediaset (+1,94% à 2,782 euros) ou Luxottica (+1,58% à 59,14 euros).

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a terminé à l'équilibre (+0,03%) à 9.527,50 points.

Le secteur bancaire, qui représente un tiers de l'indice, a terminé dans le rouge, à l'exception de BBVA qui a augmenté de 0,57% à 5,61 euros après avoir annoncé la veille que son actuel numéro deux, Carlos Torres, allait devenir président exécutif.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0,64% à 5.424,27 points. Navigator Company a gagné 2,73% à 4,29 euros suivi de Mota Engil (+2,33% à 2,2 euros). Pharol a perdu 0,56% à 0,18 euro et Altri 0,36% à 8,33 euros.

La Bourse suisse a ralenti le rythme, l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 9.112,22 points en légère hausse de 0,35%.

L'assureur suisse Zurich Insurance a grignoté 0,13% à 312,10 francs suisses suisses. Le groupe a annoncé son intention de racheter 80% de l'assureur indonésien Adira Insurance pour 414 millions de dollars (353 millions d'euros), se renforçant en Asie sur ce marché en pleine expansion.

La plus forte hausse est revenue, comme la veille, au géant du ciment et du béton LafargeHolcim, qui a gagné 2,68% à 48,68 francs suisses suisses.

L'action du groupe suisse Adecco, le numéro un mondial du travail temporaire, a fini lanterne rouge, avec une chute de -1,52% à 51,92 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a gagné 0,25% à 553,75 points.

A la hausse, le groupe de médias Altice Europe a pris 4,29% à 2,38 euros. A la baisse, le groupe de travail temporaire Randstad a chuté de 2,56% à 45,71 euros.

La Bourse de Bruxelles a terminé autour de l'équilibre (-0,06%), l'indice Bel-20 des valeurs vedette s'affichant à 3.741,18 points. Avec une augmentation de 2,77% à 46,74 euros, l'opérateur belge Telenet signe la plus forte hausse de l'indice.

A l'inverse, la société belge de biotechnologie arGEN-x a tiré l'indice vers le bas, perdant 2,71% à 64,70 euros.

