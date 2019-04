Europe : Les Bourses européennes dans le vert, encouragées par les négociations sino

américaines

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont continué leur progression mercredi, rassurées par l'avancée des négociations commerciales entre Washington et Pékin et par la rencontre entre Theresa May et Jeremy Corbyn, pour tenter d'éviter un Brexit sans accord.

"Il y a aujourd'hui un certain nombre de facteurs qui confortent les investisseurs dans l'optimisme dont ils ont fait preuve depuis le début de l'année", a souligné auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué chez Diamant bleu Gestion.

"Des nuages se dissipent, avec des nouveaux chiffres meilleurs que prévu en Chine, des nouvelles rassurantes dans les négociations commerciales sino-américaines" et les dernières initiatives pour essayer d'éviter un "no-deal Brexit", a-t-il développé.

Négociateurs américains et chinois se sont retrouvés mercredi dans la capitale américaine pour ce qui pourrait être un ultime cycle de discussions avant de parvenir à un accord commercial entre les deux premières économies mondiales.

Le vice-président de la Chambre de commerce des Etats-Unis a assuré dans le Financial Times que "90% de l'accord" était déjà "bouclé", les 10% restants nécessitant des "compromis des deux côtés".

Les chiffres chinois ont aussi pris le pas sur d'autres publications moins favorables comme le recul de la croissance de l'activité privée dans la zone euro en mars ou la contraction au Royaume-Uni de l'activité dans le secteur des services.

Le marché continue de surveiller les développements sur le Brexit, mais a été quelque peu rassuré par la décision de Theresa May de se tourner vers le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn. "Du point de vue des marchés, la nouvelle a été chaudement accueillie puisque cela réduit les chances d'un Brexit sans accord à la fin de la semaine prochaine", souligne David Cheetham, analyste chez XTB.

Wall Street évoluait en hausse à la mi-séance: vers 16H30 GMT, le Dow Jones Industrial Average avançait de 0,32% à 26.263,20 points, le Nasdaq de 1,06% à 7.931,71 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,56% à 2.883,26 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,16%.

La Bourse de Paris a fini en hausse (0,84%) pour la quatrième séance d'affilée et à son plus haut niveau annuel à 5.468,91 points.

STMicroelectronics a pris 5,67% à 14,91 euros, ArcelorMittal 2,64% à 19,83 euros, Eramet 5,59% à 55,88 euros. Faurecia (+5,04% à 43,52 euros), Valeo (+2,44% à 28,93 euros) et Plastic Omnium (+4% à 26,49 euros) ont également profité du mouvement.

Sanofi a perdu 0,67% à 78,71 euros et Kering 0,42% à 524,20 euros.

A Francfort, le Dax a bondi de 1,70%, l'indice vedette terminant à 11.954,40 points, et le MDax des valeurs moyennes a pris 1,62% à 25.561,80 points.

Volkswagen a gagné 1,66% à 148,52 euros, Daimler 0,98% à 55,49 euros, BMW 1,87% à 72,58 euros et Continental 2,80% à 148,48 euros.

Le groupe immobilier Vonovia a nettement moins progressé, grappillant 0,28% à 46,33 euros.

A Londres, l'indice FTSE-100 a pris 27,16 points, à 7.418,28 points, pour sa cinquième séance de hausse consécutive.

La banque Lloyds Banking Group a pris 2,33% à 64,88 pence et sa concurrente RBS 2,26% à 253,90 pence. Le secteur de la construction a grimpé avec Persimmon (3,65% à 2.241,00 pence) et Taylor Wimpey (4,35% à 187,05 pence).

Le fabricant de spiritueux Diageo a perdu 1,29% à 3.100,50 pence, le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 0,39% à 6.383,00 pence, le cigarettier British American Tobacco (BAT) 1,87% à 3.119,00 pence et Imperial Brands 4,13% à 2.519,50 pence.

A Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 1,08% à 21.756 points.

Brembo a bondi de 7,25% à 11,09 euros, tandis que A2A a subi la plus forte chute, cédant 2,61% à 1,6055 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 1,33% à 9487,80 points, porté par le secteur bancaire.

Banco Santander, première banque de la zone euro par la capitalisation, a progressé de 2,01% à 4,36 euros.

Banco de Sabadell (4,43% à 0,95 euros), CaixaBank (2,80% à 2,94 euros) et Bankia (2,13% à 2,39 euros) ont également fini dans le vert, tout comme le géant du textile Inditex (1,29% à 26,64 euros).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a progressé de 0,97% à 5.338,48 points.

La banque BCP a pris 1,92% à 0,2394 euro, le papetier The Navigator 0,72% à 4,194 euros et Jeronimo Martins 1,91% à 13,61 euros. EDP a pris 0,91% à 3,55 euros mais sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a perdu 0,47% à 8,46 euros.

Galp Energia a perdu 0,80%.

A la Bourse suisse, l'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.570,09 points, en très légère hausse de +0,35%.

Le titre bancaire Julius Baer s'est inscrit en tête de l'indice (+4,04% à 43,28 francs suisses suisses).

Le groupe de chimie Lonza (-1,31% à 309,30 francs suisses suisses), spécialisé dans la pharmacie, a fini tout en bas du tableau.

L'indice AEX d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,97% à 561,35 points.

A la hausse, le sidérurgiste Arcelor Mittal a gagné 2,64% à 19,83 euros.

A la baisse, le groupe de paiement en ligne Adyen a perdu 1,40% à 720,6 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,96%, l'indice Bel-20 s'affichant en clôture à 3.772,70 points.

Le groupe sidérurgique basé au Luxembourg Aperam affichait la meilleure performance: +2,99% à 27,90 euros.

Sur les valeurs en baisse, le belgo-brésilien AB InBev, était en queue du peloton: -0,28% à 74,72 euros.

bur-awa/cda/nas