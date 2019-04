Europe : Les Bourses européennes dans le vert, rassurées par des indicateurs

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont débuté le mois d'avril dans le vert lundi, rassurées par des indicateurs chinois et américains globalement positifs, et par de nouveaux progrès dans les pourparlers commerciaux entre Pékin et Washington.

"Si la Chine est déjà remise sur les rails et que le conflit commercial avec les Etats-Unis se résout, les gros titres sur une possible récession devraient se faire plus rares et les engagements des investisseurs sur les places de marché plus nombreux", a noté lundi Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

En France, "nous avons enregistré plus de 13% de hausse sur le CAC 40 au premier trimestre, soit la meilleure performance de l'indice en quatre ans, et nous restons sur cette même dynamique", a résumé auprès de l'AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.

Il faut dire que ce lundi, les "bonnes nouvelles contrebalancent largement les mauvaises", a-t-il complété. Nous avons eu "des données macroéconomiques rassurantes sur la croissance de l'activité manufacturière en Chine" qui ont compensé "les mauvais PMI" européens, a détaillé le spécialiste.

L'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son meilleur rythme depuis huit mois, selon l'indice PMI indépendant du groupe de médias Caixin.

Et l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis a rebondi en mars contrairement aux attentes des analystes, selon l'indice ISM.

En zone euro en revanche, l'indice PMI manufacturier, dévoilé lundi par le cabinet Markit, a enregistré le mois dernier sa plus forte contraction depuis presque six ans.

Wall Street évoluait en nette hausse à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average montait de 0,96% à 26.176,67 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,82% à 2.857,58 points et le Nasdaq de 0,87% à 7.796,72 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,05%.

L'indice CAC 40 a gagné 55 points à 5.405,53 points, soit 1,03%, dans un volume d'échanges limité de 3,3 milliards d'euros.

Côté valeurs, Korian s'est enfoncé de 4,77% à 34,36 euros après le décès de cinq résidents d'un de ses établissements pour personnes âgées du sud de Toulouse.

Les constructeurs automobiles français ont en revanche tiré leur épingle du jeu, ayant fait mieux que le marché français en mars (-2,3%): PSA a progressé de 4,19% à 22,65 euros tandis que Renault est monté de 2,95% à 60,65 euros.

La Bourse de Francfort a clôturé en hausse de 1,35% pour finir à 11.681,99 points. Le MDax des valeurs moyennes a pris 1,39%, à 25,064,45 points.

En tête d'indice, Thyssenkrupp a gagné 5,76% à 12,95 euros. Le secteur automobile lui a emboîté le pas: Daimler a pris 4,11% à 54,40 euros, Volkswagen 2,95% à 144,46 euros et BMW 1,38% à 69,70 euros. La compagnie aérienne Lufthansa a grignoté 0,28% à 19,62 euros.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a terminé en hausse également, de 0,52% à 7.317,38 points.

La Bourse de Londres a notamment enregistré la progression d'Antofagasta (2,90% à 994,00 pence), Anglo American (2,34% à 2.101,50 pence), BHP (2,91% à 1.902,40 pence) et Rio Tinto (2,35% à 4.566,00 pence). La plus forte baisse du jour a été signée par la compagnie aérienne EasyJet (-9,71% à 1.009,00 pence), qui a fait part de sa prudence lundi après un premier semestre attendu dans le rouge.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 1,10% à 21.520 points. Unicredit réalise la meilleure performance avec +4,32% à 11,922 euros, tandis que Telecom Italia enregistre la plus forte baisse, -1,70% à 0,545 euro.

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 1,10%.

Les valeurs bancaires ont fortement grimpé: CaixaBank a pris 4,63% à 2,91 euros, BBVA 4,18% à 5,31 euros et Santander 3,08% à 4,27 euros. Les compagnies de distribution d'énergie ont terminé dans le rouge. Iberdrola a perdu 0,72% à 7,77 euros et Enagas 1,31% à 25,60 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a terminé en hausse de 0,99%, à 5.258,41 points.

La banque BCP a cru de 1,09% à 0,233 euro, comme EDP en hausse de 0,60% à 3,526 euros et sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais (+1,18% à 8,60 euros). Le papetier The Navigator a également fini en hausse, gagnant 1,91% pour terminer à 4,158 euros.

La Bourse suisse a démarré la semaine en légère hausse, l'indice SMI des valeurs vedettes prenant 0,64% à 9.538,11 points.

Les trois valeurs bancaires étaient particulièrement recherchées: Credit Suisse a gagné 2,93% à 11,94 francs suisses suisses, suivi de la banque de gestion de fortune Julius Baer (2,29% à 41,15 francs suisses suisses) et d'UBS (1,95% à 12,30 francs suisses suisses). Seuls deux titres ont fini dans le rouge: Givaudan (-2,04% à 2.492,00 francs suisses suisses), et Nestlé (-0,28% à 94,63 francs suisses suisses).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,94% à 554,14 points.

A la hausse, le sidérurgiste Arcelor Mittal a gagné 5,76% à 19,10 euros. A la baisse, le groupe néerlandais de télécommunications KPN a perdu 1,45% à 2,79 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 1,50%, l'indice Bel-20 s'affichant en clôture à 3.713,60 points.

Aperam, groupe sidérurgique basé au Luxembourg, signait la meilleure performance, en hausse de 4,49% à 26,53 euros. Ontex pointait en queue du peloton, enregistrant une baisse de 1,40% à 19,78 euros.

